Accolti-i-neo-Dirigenti-Scolastici-dal-Direttore-Generale-Calvosa

SCUOLA E UNIVERSITA'

Mercoledì 11 Settembre 2019 - 15:45

Nei giorni scorsi presso la sede dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, sono stati conferiti i nuovi incarichi dirigenziali, con decorrenza 1° settembre, ai vincitori del concorso indetto con Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 1259 del 23 novembre 2017.

Il Direttore Generale dell’USR per la Calabria, Maria Rita Calvosa, coadiuvato dal Dirigente Vicario Maurizio Piscitelli e dal Dirigente Tecnico Rosanna Barbieri, oltre che dal Funzionario di settore Stefano Galiano, ha conferito l’incarico dirigenziale a 65 dei 71 candidati inclusi a pieno titolo nella graduatoria generale di merito del suddetto concorso, assegnati alla Regione Calabria, pari al numero delle sedi vacanti autorizzate e destinabili ai vincitori di concorso.

Ulteriori 4 incarichi sono stati conferiti per scorrimento di graduatoria autorizzati dal MIUR, a seguito delle rinunce intervenute, e 2 sono stati i posti accantonati per i candidati vincitori con riserva. Tanti sono i calabresi e molti provenienti anche da altre regioni, soprattutto dalla Sicilia, ma anche dalla Puglia, dalla Campania e dalla Basilicata. Ai neo Dirigenti Scolastici il Direttore Generale Calvosa ha voluto rivolgere personalmente il proprio augurio per un proficuo lavoro nel nuovo ruolo dirigenziale, ringraziando quanti, dopo aver svolto il loro servizio di docenza fuori dalla Regione Calabria, hanno scelto di rientrare nella terra natìa nel nuovo ruolo, confidando di poter contribuire alla costruzione di un servizio scolastico di qualità e di alta valenza formativa, arricchiti dall’esperienza professionale maturata fuori Regione.

Ai più giovani il Direttore Calvosa ha richiesto di spendere tutte le energie e l’intraprendenza della loro giovane età perché la scuola calabrese possa essere sempre all’avanguardia, nell’ambito delle migliori e più innovative esperienze didattiche ed organizzative, perché l’innovazione possa diventare vero volano di sviluppo del territorio calabrese, considerate le diverse potenzialità ed intelligenze di cui la Calabria dispone. A tutti ha poi espresso il personale benvenuto, soffermandosi con ognuno, all’atto della firma del contratto, per una prima personale conoscenza, ma con l’auspicio di poterla approfondire nel tempo, attraverso un buon lavoro di squadra.

Nel lametino hanno preso servizio