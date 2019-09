Apre-domani-l-undicesima-edizione-del-Lamezia-Comics

ARTE E CULTURA

Versione ridotta ed in gran parte in replica di quanto già ricorsivo nelle ultime edizioni tra area esterna ed interna del Due Mari

Giovedì 12 Settembre 2019 - 18:0

In versione ridotta, ed in gran parte in replica di quanto già ricorsivo nelle ultime edizioni, tra area esterna ed interna del Due Mari torna dopo i dubbi economici palesati in piena estate per l’undicesima edizione il Lamezia Comics.

Dopo aver annunciato alla fine della scorsa edizione le date del 2019, nei mesi successivi dall’associazione Attivamente non erano filtrate notizie di aggiornamenti, e solo nei mesi estivi è stata lanciata la raccolta fondi a domicilio in alcune attività commerciali: una sorta di beneficienza a supporto della manifestazione che, a giudicare dallo spot pubblicato a pochi giorni dalla manifestazione, non ha avuto grandi risultati.

Come la scorsa edizione a fornire la spinta pubblicitaria online e offline ci ha pensato in modo migliore il centro commerciale Due Mari, che dopo gli eventi in proprio in parallelo organizzati la scorsa edizione in questa ospiterà al proprio interno alcuni appuntamenti di intrattenimento previsti nel programma, mentre stand ed ospiti, così come l’area concerti, agiranno nell’area parcheggi più prossima agli ingressi coperta da apposite tensostrutture.

Gi.Ga.

IL PROGRAMMA

Venerdì 13 settembre

Ore 15:00 Apertura della fiera, mostre, stand, incontri con gli ospiti,

Ore 15:00 Torneo Fortnite - Area Games

Ore 15:00 Torneo Apex Legends - Area Games

Ore 15:00 Torneo Assetto Corsa a cura DN Racing Simulation – Area Games

Ore 15:30 Live game: Quidditch babbano a cura di Role&Roll - Area Live esterna

Ore 15:30 Live game: Stanza del delitto - Area Games

Ore 16:00 Inizio partite Retrogaming a cura di Gigamax – Area Games

Ore 16:00 Inizio GDR e giochi da tavola a cura dei Cavalieri di Enotria - Area Interna Centro commerciale

Ore 16:00 Inizio partite dimostrative Dragon Ball Super TCG a cura di Gametrade– Area Games

Ore 16:30 Inizio attività ludico-associative con dimostrazioni di combattimento e rievocazione storica a cura di Tislanders ASD, EDUR, Lux Gladio ASD - Area Interna Centro commerciale

Ore 16:30 Animazione a tema Harry Potter a cura della Sikelia Hdemy - Area Interna Centro commerciale

Ore 17:00 Animazione a tema a cura dei Ghostbusters Sicilia - Area Interna Centro commerciale

Ore 17:00 Torneo di Exploding Kittens - Area Games

Ore 18:00 Questions&Answers con Leonardo Graziano – Area Conferenze

Ore 20:30 Fine attività e chiusura padiglioni fiera

Ore 21:30 Aroma Funky Ft. Dj Domenico Viola in concerto – Area Palco

Sabato 14 settembre

Ore 10:00 Apertura della fiera, mostre, stand, incontri con gli ospiti, inizio attività ludico-associative.

Ore 10:00 Torneo Fortnite - Area Games

Ore 10:00 Torneo Apex Legends - Area Games

Ore 10:00 Torneo 1v1 League of Legends - Area Games

Ore 10:00 Torneo Assetto Corsa – Area Games

Ore 10:00 Iscrizione torneo Bang! a cura dei cavalieri di Enotria - Area Interna Centro commerciale

Ore 10:30 Inizio attività ludico-associative con dimostrazioni di combattimento e rievocazione storica a cura di Tislanders ASD, EDUR, Lux Gladio ASD - Area Interna Centro commerciale

Ore 10:30 Live game: Quidditch babbano a cura di Role&Roll – Area Live esterna

Ore 10:30 Live game: Stanza del delitto - Area Games

Ore 10:45 Inizio GDR e giochi da tavola a cura dei Cavalieri di Enotria - Area Interna Centro commerciale

Ore 10:45 Inizio partite Retrogaming a cura di Gigamax – Area Games

Ore 10:45 Inizio partite dimostrative Dragon Ball Super TCG a cura di Gametrade– Area Games

Ore 11:00 Animazione a tema Harry Potter a cura della Sikelia Hdemy - Area Interna Centro commerciale

Ore 11:00 Torneo FIFA 19 - Area Games

Ore 11:00 Animazione a tema a cura dei Ghostbusters Sicilia - Area Interna Centro commerciale

Ore 11:00 Torneo Super Smash Bros. Ultimate - Area Games

Ore 11:30 Questions&Answers con Nello Nellaus che presenta “Neets” – Area Conferenze

Ore 13:00 Chiusura attività

Pausa Pranzo

Ore 14:30 Riprese attività

Ore 15:00 Torneo TFT League of Legends - Area Games

Ore 15:00 Torneo Hearthstone - Area Games

Ore 16:00 Torneo PES 2020 - Area Games

Ore 16:00 Torneo calcio balilla a cura di Global Games - Area Games

Ore 17:00 Questions&Answers con Daniele Procacci “Di..Sognando per vivere” – Area Conferenze

Ore 17:00 Torneo Dixit - Area Games

Ore 20:00 Proiezione Poop Squad 3 con RT Poop – Area Palco

Ore 20:30 Fine attività e chiusura padiglioni fiera

Ore 21:30 Le Stelle di Hokuto in concerto – Area Palco

Domenica 15 settembre

Ore 10:00 Apertura della fiera, mostre, stand, incontri con gli ospiti, inizio attività ludico-associative.

Ore 10:00 Iscrizioni torneo Just Dance a cura dei Ghostbusters Sicilia – Area Interna Centro commerciale

Ore 10:00 Torneo Fortnite – Area Games

Ore 10:00 Torneo Apex legends – Area Games

Ore 10:00 Torneo 5v5 League of Legends – Area Games

Ore 10:00 Torneo Assetto Corsa – Area Games

Ore 10:30 Live game: Quidditch babbano a cura di Role&Roll – Area Live esterna

Ore 10:30 Live game: Stanza del delitto – Area Games

Ore 10:30 Inizio attività ludico-associative con dimostrazioni di combattimento e rievocazione storica a cura di Tislanders ASD, EDUR, Lux Gladio ASD - Area Interna Centro commerciale

Ore 10:45 Inizio GDR e giochi da tavola a cura dei Cavalieri di Enotria - Area Interna Centro commerciale

Ore 10:45 Inizio partite Retrogaming a cura di Gigamax – Area Games

Ore 10:45 Inizio partite dimostrative Dragon Ball Super TCG a cura di Gametrade– Area Games

Ore 11:00 Animazione a tema Harry Potter a cura della Sikelia Hdemy - Area Interna Centro commerciale

Ore 11:00 Torneo PES 2020 – Area Games

Ore 11:30 Presentazione del fumetto “Nemesis” – Area Conferenze

Ore 13:00 Chiusura attività

Pausa Pranzo

Ore 14:30 Riprese attività

Ore 15:00 Torneo CTR-Nitro Fueled – Area Games

Ore 16:00 Torneo FIFA 19 – Area Games

Ore 16:00 Torneo calcio balilla a cura di Global Games– Area Games

Ore 16:00 Cosplay contest – Area Palco

Ore 17:00 Torneo Vudu’ – Area Games

Ore 20:00 PJP Paripampum in concerto – Area Palco

A fine concerto, premiazione concorsi, cosplay contest e tornei vari, saluti e ringraziamenti – Area Palco