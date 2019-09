INPROVINCIA

Venerdì 13 Settembre 2019 - 12:0

Si sono concluse domenica le 10 serate di arte, cultura e divertimento organizzate nell’ambito di Muse Festival II, iniziativa culturale promossa dall’Associazione Connecting Europe nella cornice di Borg@rte nel centro storico a Girifalco.

Musica, teatro, cinema, cabaret, fotografica e pittura, poesia e letteratura sono state le principali attività svoltesi con cadenza settimanale dal 18 luglio all’8 settembre, che hanno animato le serate, arricchendo di qualità e movimento l’estate 2019 a Girifalco. Dopo la conferenza di apertura con l’incontro-dibattito dedicato alle tematiche della valorizzazione turistica e culturale dei Borghi Calabresi, sul palco del M.U.S.E. FESTIVAL II si sono alternati artisti e musicisti già affermati come Santino Cardamone, cantautore calabrese già partecipante al programma televisivo X-Factor e conosciuto oramai in tutt’Italia, Jakinta & Metissound da Bologna, ReiNo (etichetta schiavetti Records), Bruno& The Souldiers, VirtuS, Skrokk’n’roll e gruppi calabresi e girifalcesi emergenti come Estro, Basso Profilo, La Casa dei matti, Bloom , +39 Acoustic Band,Four best enemies, Mr Doom, Cursoris, Zoloft.

Non solo musica ma ampio spazio è stato riservato anche al teatro con due performance realizzate dalla compagna Scenari Visibili del Tip Teatro di Lamezia terme e dalle associazioni Teatro Popolare Girifalcese e Kinema che hanno realizzato anche delle proiezioni di cortometraggi autoprodotti sul tema del festival, ovvero quello dell’arte come strumento di aggregazione e inclusione sociale.

Anche per i più giovani, M.U.S.E. FESTIVAL II ha proposto diverse serate dedicate alla comicità e al cabaret con le star del web più famosi del momento in Calabria : The Realists, youtubers , duo artistico composto da due ragazzi di Locri famosi in tutt’Italia grazie ai video e gli scketch presenti su Youtube, che hanno ottenuto milioni di visualizzazioni sul web. Grande successo anche per l’esposizione artistica composta da fotografia e illustrazioni, curata da due artisti calabresi: l’illustratrice Paola Morpheus Loprete e Mattia Simonetta che ha riscosso notevoli apprezzamenti da tutti i visitatori di ogni fascia d’età.

Le serate del festival però non sono state dedicate solo all’arte e alla musica ma anche alla poesia, alla letteratura e all’informazione con dibattiti di sensibilizzazione che hanno coinvolto personaggi delle istituzioni, delle amministrazioni locali, sindaci, delle scuole, dell’imprenditoria e delle università e che hanno avuto l’obiettivo principale di informare e approfondire le conoscenze del pubblico presenze su alcune delle problematiche attuali più importanti della società moderna. Tra i vari ospiti: Arturo Bova ,presidente della commissione antindrangheta della regione Calabria, Giuseppe Valentino rappresentante della Cgil Filcams Calabria, il Sindaco del Comune di Girifalco Pietrantonio Cristofaro, Luigi Muraca già consigliere comunale del comune di Lamezia Terme , Pietro Curatola amministratore unico Centro territoriale Europeo, Giovanni Renda Presidente Assocciazione Borghi da rivivere, Francesco Carnovale Presidente Borgo della longevità Bivongi, Angelo Marra Presidente Associazione Reebot.

Una serata dedicate anche alla storia di Girifalco e della Calabria con il docente Pino Vitaliano che con lo storico Ulderico Nisticò, la cantautrice di lingua grecanica Francesca Prestia, che hanno mescolato poesia, letteratura, filosofia, costume tradizionale e musica per parlare in maniera nuova della storia di Girifalco di Borg@rte, nel centro storico e della Calabria in generale.

Contemporaneamente per tutta la durata del festival, i volontari dell’associazione ha continuato l’operazione di internazionalizzazione di Borg@rte e di tutto il centro storico di Girifalco, proponendo passeggiate e visite guidate esperienziali gratuite a moltissimi gruppi di turisti e persone provenienti da tutt’Europa e tutt’Italia.