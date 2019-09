Passaggio-di-campana-e-ingresso-nuovi-soci-per-il-Lions-Club-Lamezia-Terme-Valle-del-Savuto

POLITICA

Giovedì a Martirano si è svolta la cerimonia del passaggio di campana, con annesso l’ingresso dei nuovi soci, per il Lions Club Lamezia Terme Valle del Savuto. Presenti numerose autorità distrettuali: il Governatore Nicola Clausi, il Segretario Francesco Calà, il Cerimoniere Lucia Clausi, il Tesoriere Luigi Suriano, il Vice Cerimoniere per la Calabria Cettina Strangis, il Responsabile Global Service Team (GST) Felice Raso Costabile e i Past Governatori del Distretto Michele Roperto e Totò Fuscaldo.

Durante l’evento è avvenuto il tradizionale passaggio di campana tra i Presidenti di club outcoming e incoming, un cerimoniale che simboleggia il passaggio della presidenza di club dal presidente uscente a quello entrante. Si conclude così il biennio di presidenza per Raffaele Pane, presidente del Lions Club negli anni sociali 2017/2018 e 2018/2019, e inizia così la presidenza di Anna Caterina Egeo per l’anno sociale 2019/2020, che ha avuto ufficialmente inizio il primo luglio, data che marca l’inizio degli anni sociali per l’associazione Lions. Si rinnova anche il direttivo di club, che quest’anno vede come Vice Presidente Battista Mastroianni, Secondo Vice Presidente Maria Grazia Crapella, Segretario Enrico Ferrari, Cerimoniere Giuliana Pugliano e Tesoriere Monica Fiozzo.

La cerimonia ha visto anche l’ingresso di 8 soci, diventati ufficialmente componenti del Lions Club Lamezia Terme Valle del Savuto: Rosaria Calabria, Rocco Chiriano, Raffaele Cugnetto, Francesco D’Amico, Domenico Fusto, Francesco Raffaele, Aldo Vasta, Antonio Zoccali.

Anna Caterina Egeo ha iniziato il proprio anno di presidenza con l’intenzione, da parte del club lametino, di sposare appieno i progetti del Distretto Lions 108 Ya, che comprende i club di Campania, Basilicata e Calabria, dando particolare rilevanza a tematiche come “Da Sud”, volti a puntare sulle eccellenze architettoniche, culturali e storiche del nostro territorio. Il club è già al lavoro ai primi service, i quali andranno a concretizzarsi nei prossimi mesi