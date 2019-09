Aumentano le zone servite, ma rimangono i ritardi ed i paradossi nella raccolta differenziata porta a porta lametina

CRONACA

Domenica 22 Settembre 2019 - 10:0

Di GIANLUCA GAMBARDELLA

Dovrebbe partire domani, con il prelievo dalla strada dei cassonetti (ma vista la quantità di rifiuti, anche ingombranti, da rimuovere non sarà improbabile che le operazioni slittino di qualche giorno come successo già nel centro storico di Nicastro nei mesi scorsi), la raccolta differenziata porta a porta anche nelle zone non servite di Lamezia Sud.

Al netto della ritrovata voglia di comunicare, anche se ancora non in modo organico e strutturato, da parte della Lamezia Multiservizi (insieme all’incontro di venerdì con i cittadini interessati nalla scuola di via Roberto il Guiscardo, è stata creata anche una pagina facebook, “Lamezia fa la differenza”) rimangono i ritardi ed i paradossi.

Nei giorni scorsi si è tenuta la distribuzione dei mastelli personalizzati con codice a barre per i diversi tipi di rifiuti (cambio di contenitori che dovrebbe poi avvenire anche nelle zone già servite in precedenza), coinvolgendo 2 nuove aree lametine relativamente alle vie:

Zona 4 - Lamezia Sud 2

(1.015 utenze domestiche, 3.014 abitanti, 12 condomini da 90 famiglie)

Acri Francesco, Arisotele, Boezio, Cassiodoro Aurelio, d'Altavilla, De Grazia, Dei Narcisi, Dei Tigli, del Progresso, Dorso, Foderaro, Granthesnill, Guiscardo, Lanzino, Murat, Scarpino, Zaleuco

Zona 5- Lamezia Sud 3

(1.005 utenze domestiche, 3.035 abitanti, 8 condomini da 55 famiglie)

Apuli, Brutii, Cerminara Osvaldo, degli Allori, Dei Cedri, Dei Lecci, del Progresso, Delle Imprese, Fimiani Salvatore, Gelsi, Greci, Itali, La Scala Emilio, Mancini Pietro, Marrucini, Montesanti Federico, Montesanti Felice, Murat, Palme, Raffaele, Raffaele Salvatore, Scalzo Felice, Smirne Vincenzo, Svevi, Taurini, Teti Raffaele, Uliveti

Il tutto sarebbe dovuto avvenire però entro la fine di agosto, con compagna di comunicazione da effettuare a giugno, secondo il piano tecnico approvato dalla terna commissariale su proposta della società in house, ma neanche la politica cittadina tra un post indiganto e l'altro ci ha fatto caso data l'idiosincrasia mostrata nell'ultimo anno verso gli atti amministrativi. Si è effettuato tutto invece a settembre, con il ciclico problema del sistema regionale dei rifiuti ad andare in tilt oltre alla maleducazione dei cittadini nel depositare ovunque rifiuti che andrebbero differenziati (vedi gli ingombrati da portare all’isola ecologica o da poter ritirare a casa qualora il servizio della Multiservizi funzionasse sempre a regime).

Il paradosso è che però la zona soprastante quella appena servita rimane scoperta, essendo però di fatto circondata dalla raccolta differenziata porta a porta. Sempre nel cronoprogramma a giugno, insieme al centro storico ai piedi del Castello Normanno Svevo, i mastelli sarebbero dovuti divenire normalità anche nella Zona 3 - Lamezia Sud 1, che comprende 1.146 utenze domestiche, 3.461 abitanti, 28 condomini da 244 famiglie, abbracciando le vie: Amendola, Brutii, Carolingi, Celti, Corsi, Cortese, Etruschi, Fenici, Foderaro, Frentani, Irpini, Itali, Latini, Magna Grecia, Morgeti, Petruzza, Romani, Sabelli, Sanniti, Siculi, Umbri, dei Bizantini (dal 22 al 122, dal 37 al 173).

I cassonetti ricolmi e le discariche a corredo di via Amendola e via dei Bizantini danno però una plastica testimonianza di come tutto ciò non sia avvenuto. Fuori dalla raccolta porta a porta rimarrà anche tutto il tratto di via del Progresso compreso tra la rotatoria costruita dalla Provincia di Catanzaro e quella che immette sulla superstrada, altro luogo di ritrovo per cittadini pigri nel depositare rifiuti che creano discariche non autorizzate.

Le ultime zone non coperte, secondo il piano che esclude a priori le aree collinari e più periferiche (dove rimarrà la raccolta con i bidoni in strada, ma già oggi scenario di discariche abusive a cielo aperto), dovranno in ogni caso attendere la fine dell’anno. Sebbene a settembre sarebbe dovuta già partire una campagna informativa, non avviata come già successo nei casi esposti, per ottobre in programma l’avvio in:

Zona 8 - Nicastro 2

(768 utenze domestiche, 1.637 abitanti, 52 condomini da 599 famiglie)

Giovanni Nicotera (dal 142 e dal 131 in poi), Adda, Bachelet, Colombo Cristoforo, Crati, Generale dalla Chiesa, Leonardo da Vinci, Nicotera Federico, Santa Bernadette, Sarno, Scardamaglia Gesualdo, Tagliamento, Talarico Carlo Maria, Michelangelo

Zona 10 - Nicastro 4

(859 utenze domestiche, 1.810 abitanti, 60 condomini da 660 famiglie)

Cristoforo Colombo, Corso Giovanni Nicotera (64-148) (81-129), Piazza Borelli, Piazza della Repubblica, Piazza Porcelli, Piazza Rotonda, Adda, Alessandro Volta, Antonio Anile, Arno, Ardito, Capitano Manfredi, Cavallerizza, Crati, Enrico Fermi, F. D'Ippolito, F.lli Ponzio, Filippo Turati, L. Galvani, Leonardo Da Vinci, Loriedo, Montelungo, Pasquale, Piave (1 - 22) (1-39), Riccardo Fortina, Via Scaramuzzino.

A novembre si dovrebbe completare la città con:

Zona 7 - Nicastro 1

(963 utenze domestiche, 2.281 abitanti, 63 condomini da 721 famiglie)

Piazzetta Nicastro, Via Adige, Via Aversa, Via Colelli, Via Misiani, Via Piave, Via Reno, Via Tagliamento, Via Timavo, Via Tommaso Fusco, Via XX Settembre, Viale I° Maggio

Zona 9 - Nicastro 3

(784 utenze domestiche, 1.792 abitanti, 21 condomini da 243 famiglie)

Giovanni Nicotera (2-18) (1-33), Numistrano, Indipendenza, Larghetto Crocefisso, Largo Angotti, Ospedale, Piazza Bovio, Piazza Capitano Giorgio Feroleto, Piazza F. Sacchi, Piazza Mercato Vecchio, Piazza nuovo Mercato, Piazza Pietro Ardito, Piazza San Giovanni, Piazza Stocco, Piazza Tommaso Campanella, Colonnello Cassoli, Crocifisso, Giosuè Carducci, Isonzo, Maggiore Italo Gatti, Monaci, Po, Ponte Sant'Antonio, San Domenico, San Giovanni, Sottotenente Notaro, Tevere, I Maggio, Vico I San Giovanni, Vico II San Giovanni, Vico Leone 7, Vico Perillo, Vico Stocco, Vignola Statti.