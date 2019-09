ISTITUZIONE

Comuni calabresi invitati a pubblicare i bandi per gli interventi strutturali di miglioramento sismico e di demolizione e ricostruzione di edifici privati

Entro il 25 ottobre termine per gli enti pubblici, 60 i giorni per partecipare da parte dei privati cittadini

Lunedì 23 Settembre 2019 - 12:0

Sul BUR Calabria n. 99 del 10 settembre è stato pubblicato l’Avviso di manifestazione di interesse, rivolto ai Comuni interessati (sono 402 comuni hanno diritto di accedere ai suddetti finanziamenti poiché caratterizzati da ag>0,125g), che dovranno predisporre i relativi bandi pubblici, per la concessione dei contributi per la realizzazione degli interventi strutturali di miglioramento sismico e di demolizione e ricostruzione di edifici privati di cui all’art. 2 comma 1 lett. c) dell’Ordinanza di Protezione Civile n. 532/2018, redatto secondo i criteri e indirizzi approvati con DGR n. 393/2016 e n. 67/2019.

I Comuni interessati, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione nel BURC (scadenza quindi il 25 ottobre), provvedono (ai sensi dell’art. 14 commi 3 e 5 dell’Ordinanza) alla predisposizione e pubblicazione del relativo bando sull’Albo Pretorio, oltre che sul proprio sito web istituzionale e utilizzando altre eventuali forme di pubblicizzazione.

Sono ammissibili al contributo, nei limiti e alle condizioni specificate dall’Ordinanza, in base agli indirizzi forniti con DGR n. 393/2016, interventi di:

miglioramento sismico - per i quali le vigenti norme tecniche prevedono una valutazione della sicurezza pre e post intervento;

demolizione e ricostruzione.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 12 dell’Ordinanza 532/2018, il contributo per il singolo edificio e stabilito nelle misure massime di:

miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 15.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari;

demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite massimo di 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 20.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari.

I cittadini che intendono aderire all’iniziativa dovranno presentare al Comune la richiesta di contributo (redatta, a pena di esclusione, secondo lo schema di domanda di cui all’allegato B al presente atto) entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del bando stesso nell’Albo pretorio del Comune.