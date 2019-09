Oggi e domani da Lamezia Terme Centrale due corse prova per Italo, la concorrenza delle Frecce Trenitalia (VIDEO)

POLITICA

Martedì 24 Settembre 2019 - 8:0

Italo sbarca in Calabria per provare a lanciare un’offerta alternativa sui treni a lunga percorrenza di Trenitalia? La suggestione viene lanciata dall’associazione Ferrovie in Calabria nel commentare che oggi e domani «per la prima volta nella storia di Nuovo Trasporto Viaggiatori, un convoglio Italo "sfonderà il muro" di Salerno e raggiungerà Reggio Calabria Centrale in corsa prova. Si tratterà di un ETR 675, probabilmente il convoglio 17, che percorrerà l'intera Ferrovia Tirrenica Meridionale da Salerno a Reggio Calabria Centrale, compresa la tratta costiera Eccellente - Rosarno via Tropea».

Nello specifico, le corse prova prevedono oggi un viaggio da Salerno a Reggio Calabria Centrale percorrendo la linea costiera via Tropea, con rientro a Lamezia Terme Centrale, sempre via Tropea. Domani, al mattino, invece l'ETR 675 effettuerà le corse prova tra Lamezia Terme Centrale e Rosarno percorrendo la "Direttissima" via Mileto, rientrando immediatamente a Rosarno, sempre via Mileto.

«Le corse prova sono finalizzate all'ottenimento dei certificati di sicurezza da parte degli istruttori del personale di Italo, quindi non si tratta ovviamente di corse prova finalizzate con assoluta certezza all'avvio di collegamenti NTV a sud di Salerno, per lo meno nell'immediato», smorza eventuali entusiasmo prematuri l’associazione, «ma è comunque un segnale, di estrema importanza: il lento ma costante incremento dei collegamenti AV Frecciargento fino in Calabria (attualmente esistono due coppie tra Reggio Calabria Centrale e Roma Termini ed una tra Sibari e Bolzano), la trasformazione (attualmente allo studio) dei servizi Frecciabianca Reggio Calabria Centrale - Roma Termini in Frecciargento diretti verso il Centro/Nord Italia senza rottura di carico a Roma Termini, unita all'incredibile incremento di utenza a bordo delle Frecce calabresi - anche grazie all'istituzione della fermata di Rosarno due anni fa, per la quale ci siamo battuti strenuamente - , evidentemente inizia a fare effetto. Non possiamo che esserne felici: una ulteriore risposta positiva ai soliti annunciatori di sventure, che purtroppo in Calabria non mancano mai».

L'Associazione Ferrovie in Calabria, occupandosi di promozione e valorizzazione del trasporto su rotaia nella nostra Regione, annuncia che «si adopererà da subito nel contattare la società Nuovo Trasporto Viaggiatori, per poter conoscere - se la società riterrà opportuno farlo - le prospettive legate all'estensione dei servizi ad Alta Velocità a sud di Salerno, con la convinzione che un po' di concorrenza nel trasporto viaggiatori su rotaia in Calabria, non potrà che portare benefici fino ad oggi insperati alla collettività. Analizzando l'incredibile mole di servizi su gomma a lunga percorrenza che ogni giorno partono ed arrivano nella nostra Regione, è evidente che esiste una potenzialità inespressa del trasporto ferroviario: l'arrivo di Italo potrebbe avviare una notevole competizione, rompendo il monopolio di Trenitalia nei servizi a lunga percorrenza AV e tradizionali. Arriverebbe finalmente quel momento in cui l'istituzione di un nuovo servizio ferroviario non sarebbe più una vittoria dopo anni di battaglie, ma semplicemente la normalità».