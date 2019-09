Diffida alla Regione da parte dei lavoratori della legge 2014 chiedendo stabilità

POLITICA

Martedì 24 Settembre 2019 - 21:0

Una diffida “ad adempiere alla stabilizzazione per i lavoratori della legge regionale 1/2014” ed “a volere sospendere ogni attivita’ amministrativa tesa al superamento della condizione di precariato di soggetti non facenti parte del bacino storico di precariato di cui alla L.R. 1/2014, al precipuo fine di non violare e ledere ulteriormente i diritti degli scriventi” e’ stata indirizzata alla Regione Calabria, e per essa al presidente della Giunta regionale ed al dirigente generale del dipartimento lavoro, dai lavoratori riconosciuti “precari della Regione Calabria in attuazione della Legge regionale n. 1/2014, giusto Decreto Dirigenziale n. 2523 del 04.03.2019”.

La diffida, protocollata nei giorni scorsi e’ stata “inoltrata anche alle organizzazioni sindacali e, non gia’ solo per mera conoscenza – e’ scritto - , ma con l’auspicio che la ‘fotografia’ della reale situazione nella quale versano gli scriventi possa essere adeguatamente e dignitosamente tutelata nelle sedi istituzionali”.

Al riguardo viene fatto presente che, “pur a seguito degli incontri con l’assessore al Lavoro, ed ancora, pur a seguito delle sollecitazioni manifestate dal Consiglio regionale che nei mesi addietro ha chiesto alla Giunta regionale ed all’assessore al Lavoro di porre fine alla condizione di precariato degli scriventi, non risulta l’adozione da parte di codesta Amministrazione di alcuna concreta determinazione volta all’avvio di un effettivo iter teso al superamento della condizione di precariato in favore degli scriventi facenti parte, a pieno titolo, della L.R.n. 1/2014”.

Accanto a questo viene fatto notare che “la situazione di disparita’ di trattamento assume una maggiore ed inaccettabile consistenza nella sua complessiva gravita’ laddove risulta agli scriventi che – a seguito di un accordo sindacale raggiunto nel mese di giugno 2019 - altri bacini – non aventi alcun titolo giuridico ai sensi della L.R. 1/2014 - sono stati inseriti in un percorso occupazionale che prevede la trasformazione del contratto di co.co.co in un nuovo rapporto di lavoro di tipo subordinato a tempo determinato per mesi 24 e con decorrenza 01.10.2019 .

A questo punto, “in assenza di un celere e fattivo riscontro”, i firmatari della diffida scrivono che “si vedranno costretti a dovere coinvolgere tutte le competenti Autorita’ al fine tutelare i propri diritti”. Questo anche in considerazione del fatto che alcuni lavoratri avviati alla stabilizzazione non hanno titolo giuridico ai sensi della sentenza del Tar Calabria n. 1983/2014.