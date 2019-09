Domani-al-Chiostro-dialogo-attorno-alla-webserie-Neets

ARTE E CULTURA

Mercoledì 25 Settembre 2019 - 11:45

Domani, con inizio alle 19, il Chiostro Caffè Letterario ospiterà una serata gratuita dedicata alla webserie lametina "Neets".

La serata prevede due diversi momenti: verranno proiettate tutte le puntate della serie nella Sala Multimediale, poi ci si sposterà nell'area aperitivi del Chiostro dove gli ideatori della serie, gli attori e il pubblico presente daranno vita ad un vero e proprio dibattito.

Parteciperà alla serata anche l'associazione culturale Open Space con le figure di Antonio Esposito e Maria Chiara Caruso che saranno i moderatori del dibattito.

"Neets" è una webserie indipendente di 5 puntate diretta dal videomaker lametino Nello Nellaus (Antonello Teocoli). Interamente girata in Calabria, tra Lamezia Terme e Pizzo Calabro, Neets racconta le avventure di un giovane che non studia e non lavora. Per sbarcare il lunario si inventa un mestiere: risolvere i problemi della gente. Riuscirà in questo modo a risollevare la sua sorte e quella dei suoi amici?

Nonostante il tono comico vengono affrontati temi delicati quali la disoccupazione giovanile, il fenomeno hikikomori, la dipendenza da smartphone e la chiusura dei teatri a Lamezia.