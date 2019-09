CRONACA

Entrato recentemente in vigore, il nuovo regolamento della polizia locale passerà anche dal Tar Calabria

Mercoledì 25 Settembre 2019 - 12:0

Entrato recentemente in vigore, il nuovo regolamento della polizia locale passerà anche al vaglio del giudizio del Tar Calabria. Hanno infatti proposto ricorso, contestando la parte relativa alle proprie attività tanto di intrattenimento che di somministrazione alcolici, alcuni dei locali sia del centro città che di zone più distanti (le aziende Le Cucine di Blue Moon, Matahari, ZeroSettantacinque, CGM Group Srl, Visioni Srls, Merlo Rosso, People on moviment Srls, Marchef Srls, OPS Zone Srl, Tre A Srls, Sonny Boy Srls, Mai-Tai Tiki Bar).

Nel confermare il mandato alla triade legale in convenzione fino al 2021, la triade commissariale specifica che «è stata richiesta apposita relazione al Settore competente ma non è pervenuto riscontro», andando così lo stesso però in giudizio.