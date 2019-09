POLITICA

Continuano dal centrosinistra le reazioni alla sentenza del Consiglio di Stato, cavalcando la tigre delle accuse all’ex sindaco Paolo Mascaro, al momento però ancora candidabile e già annunciato come nuovamente in corsa per il 10 novembre.

«La sentenza del Consiglio di Stato conferma, qualora ce ne fosse stato bisogno, la pesante pervasività delle cosche mafiose presenti sul territorio ed evidenzia l'estrema debolezza della pubblica amministrazione che non ha saputo opporsi al potere delle 'ndrine e del malaffare», reputa il segretario cittadino del Pd, Sirianni, reputando «del tutto insipienti e irresponsabili appaiono le difese dell' ex sindaco Mascaro che contro l'indifendibile, continua scagliarsi anche nei confronti della sentenza che ha definitivamente messo a nudo la fragilità del suo operato amministrativo unitamente a tutto il centro destra».

Per Sirianni «i cittadini di Lamezia meritano ben altro» ovvero «porre definitivamente fine agli intrecci malavitosi, perversi, irresponsabili della politica ed avviare senza ulteriori indugi una nuova fase di risanamento, di lotta alla criminalità, di sviluppo democratico e sociale», anche se la stessa sentenza del Consiglio di Stato riconosce questi aspetti alla giunta Mascaro.

Mentre il centrosinistra è ancora nell’incertezza di chi candidare, il segretario del Pd sollecita: «utilizziamo al meglio l'occasione che ci è data alle nuove elezioni amministrative per rimettere al centro della politica un nuovo riscatto etico e morale che allontani definitivamente ogni occasione per il malaffare e per le organizzazioni criminali e crei i presupposti per una rinascita civile e democratica della nostra città».

Anche in questo caso nessun commento sulla prima parte della sentenza, che accusa l’aspetto amministrativo e non quello politico di via Perugini, ambito che al di là di chi sarà il sindaco eletto rimarrà immutato. Sirianni lancia invece gli slogan elettorali: «potremo ripartire e ricostruire un progetto di crescita per questa città che dia un futuro ai nostri giovani e che crei occasioni di lavoro e di sviluppo economico e sociale. Liberare Lamezia da questi forti condizionamenti significa liberarla dalla cappa che la opprime, che non la fa crescere; significa ripartire, insieme ai lametini, dalle idee e da scelte politiche dettate dal buon governo, per una città soggetto pensante e non pensato dagli altri; Lamezia città dello sport, della mobilità e della cultura, al centro di una riscoperta del vivere insieme come comunità che si impegna e che attivamente decide il proprio futuro».

Il tutto con una pianta organica dimezzata, con 2 sole dirigenti e senza comandante della polizia locale, con in dote dalla terna commissariale l’impossibilità di avviare qualsiasi concorso prima di un anno non avendo approvato per 2 anni di seguito gli atti contabili per ottenere il via libera dalla commissione ministeriale essendo dal 2013 il Comune in piano di riequilibrio.

