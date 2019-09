Si potranno presentare investimenti infrastrutturali, miglioramento del turismo, riqualificazione dei borghi, specializzazione nell’ambito della ricerca per i Contratti Istituzionali di Sviluppo

ISTITUZIONE

Per riaprire le porte del Comune ad un incontro pubblico a Lamezia Terme è dovuto venire il presidente della Provincia di Catanzaro, Sergio Abramo, per informare i portatori di interesse delle opportunità anche per l’area del lametino dei Contratti Istituzionali di Sviluppo coadiuvati da Invitalia.

Nei saluti del presidente della terna commissariale, Francesco Alecci, che da novembre lascerà via Perugini, lo stesso rimarca come «non avendo una nostra organizzazione tecnica professionale all’interno del Comune, abbiamo accolto questa opportunità di confronto anche per aprirci alle altre realtà del lametino e trovare investimenti condivisi con l’ipotesi dell’ambito del polo logistico».

Oltre all’altro commissario Fusaro, e le dirigenti Aiello e Belvedere, in sala qualche esponente politico e delle categorie professionali, i sindaci di alcuni comuni dell’hinterland (Soveria Mannelli, Serrastretta, Platania, Gizzeria, Maida, etc), ma nessuno degli aspiranti primi cittadini di Lamezia Terme con Abramo che nuovamente riveste il ruolo di “sindaco in pectore” anche della città della piana: «è un momento particolare della città di Lamezia Terme, tutti dobbiamo stringerci attorno a questa realtà perché è importante per tutta l’area centrale della Calabria. Sui fondi ministeriali in Calabria è mancata la giusta comunicazione, mentre regioni come Sardegna e Puglia hanno presentato centinaia di progetti al netto dello zero della nostra regione. Per questo dopo il progetto per la città di Catanzaro, abbiamo intenzione di presentare altri progetti per le altre macrozone compresa quella lametina».

Il tempo però stringe, con le delibere da inviare ad Invitalia da approvare entro il 15 o 20 ottobre. «Le grosse città hanno la possibilità di avere finanziamenti ministeriali per la progettazione preliminare, per i piccoli comuni stiamo pensando di prevedere per gli ordini professionali una piccola cifra per venire incontro alle amministrazioni comunali che avrebbero maggiori difficoltà in tal senso», chiarisce Abramo, «Lamezia se si unisse con 10 comuni potrebbe presentare 11 progetti diversi all’interno del partenariato, potendo contare sua una progettazione tecnica però unica. Il gioco di squadra ha già pagato nel campo dei rifiuti, con l’Ato di Catanzaro unica in regola con i pagamenti dell’80% alla Regione per poter continuare a conferire nelle discariche».

Sugli aspetti tecnici interviene Antonino De Marco: «Invitalia nei fatti sta sostituendo la Regione Calabria, mentre altre regioni del Sud hanno già sottoscritto preaccordi per una somma totale di oltre 1 miliardo di euro. Lo scopo è quello di presentare progetti che siano anche diversi ma legati da un medesimo ambito: borghi da rivivere, servizi sul territorio, rilancio turistico son esempi proposti, Catanzaro ha avanzato l’idea di città regione che rivalorizzi i servizi del centro storico e potenzi quelli per l’area direzionale di Germaneto».

In Calabria i due macro Cis sono quelli dell’area meridionale (province di Vibo Valentia e Reggio Calabria) e quello dell’area settentrionale (le altre 3 province), ognuno dei quali avrà dei sotto progetti con la Provincia di Catanzaro ad avere il ruolo di cabina di regia tecnica con dei dettami ben precisi: progetti immediatamente cantierabili (senza quindi vincoli e pareri da dover richiedere) ed approvabili entro fine novembre; Invitalia avrà il ruolo di centrale unica di committenza potendo anche approvare la progettazione definitiva; le risorse necessarie saranno stabilite dal Cipe successivamente, valutando anche l’attenzione degli enti e la prontezza nel presentare quanto in dovere.

Si potranno presentare investimenti infrastrutturali, miglioramento del turismo, riqualificazione dei borghi, specializzazione nell’ambito della ricerca, non aprendo agli investimenti dei privati oltre a quelli pubblici (vedi il caso di Cosenza bocciato perché prevedeva di acquistare immobili privati nel centro storico), non si potranno presentare progetti per edilizia sociale, sanitaria e dissesto idrogeologico, né già finanziati con altre misure.

«Servirà un tavolo di lavoro del partneriato del singolo territorio per dare un’idea lineare che sia il quadro di riferimento comunale», spiega così De Marco, «durante il quale ogni Comune presenterà il proprio singolo progetto in cui la Provincia sarà l’ente in affiancamento ma non avrà ruolo discrezionale».