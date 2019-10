ISTITUZIONE

Lunedì o mercoledì in consiglio provinciale l'approvazione del protocollo per il waterfront dell'area industriale lametina

Mercoledì 02 Ottobre 2019 - 8:0

Arriverà lunedì in prima convocazione, con eventuale seconda fissata per mercoledì, in consiglio provinciale il protocollo d’intesa per lo sviluppo integrato dell’area industriale ex sir tra Regione Calabria, Comune Di Lamezia Terme, Provincia Di Catanzaro, Corap, Anas, Lamezia Europa Spa, Fondazione Mediterranea Terina Onlus.

Se la presentazione degli investimenti legati alla realizzazione del porto nell’area industriale, con interventi anche di tipo strutturale sulla viabilità e gli insediamento produttivi, era stata effettuata con tanto di conferenza stampa in Regione, paradossalmente il primo ente ad essere chiamato ad approvare il protocollo è quello che si era dimostrato più scettico sulla copertura finanziaria da parte dei privati per bocca del presidente dell’ente intermedio, Sergio Abramo.

Negli altri punti all’ordine del giorno anche l’approvazione del bilancio consolidato 2018.