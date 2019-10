Rinascita di Lamezia annuncia una nuova candidatura elettorale programmando quanto già in essere

POLITICA

Sabato 05 Ottobre 2019 - 21:25

Dopo non aver trovato fortuna e consenso in passate tornate elettorali, nel 2019 Rinascita di Lamezia ci riprova: il movimento politico culturale fondato nel 1994 da Ugo De Sarro, medico chirurgo e docente universitario, sarà presente nella competizione elettorale per il rinnovo del consiglio comunale con un proprio candidato a sindaco, ma senza svelarne il nome che dovrà essere ufficiale settimana prossima, dopo non aver partecipato a nessun invito giunto da destra e sinistra per coinvolgere il mondo civico.

«Il movimento, fin dalla sua nascita lotta per la crescita politica, economica e culturale di questa nostra terra, da sempre ha ritenuto importante realizzare l'autonomia della città organizzando manifestazioni di piazza, petizioni popolari per l'elevazione a provincia. 26 anni di lotte per Lamezia – sostiene la portavoce Antonella Salatino - tra le priorità del suo programma ci sono la realizzazione di un porto turistico per il rilancio del turismo. È assurdo che una città di mare come Lamezia non abbia un porto».

Un punto che è già in itere con il protocollo d’intesa del waterfront nell’area industriale, così come teoricamente la proroga alla terna commissariale fino al termine di novembre è giunta per fare quanto dichiarato da Rinascita, ovvero «la riqualificazione degli impianti sportivi per poter usufruire degli stadi, delle palestre e dei teatri. È assurdo che per fare sport i nostri ragazzi debbano emigrare fuori citta. È assurdo chiudere gli impianti per l'assenza dell’agibilità», chiudendo con evergreen come «sviluppo termale e commerciale per rendere la città più appetibile agli investitori».

g.g.