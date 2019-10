Condono-edilizio-dopo-33-anni-dalla-richiesta-per-la-Provincia-di-Calabria-dei-Frati-Minori-Cappuccini

ISTITUZIONE

Martedì 08 Ottobre 2019 - 12:30

Che i condoni e le concessioni edilize procedano a rilento nel Comune di Lamezia Terme è fatto a più riprese denunciato sulla stampa, e a dimostrarlo è anche lo stesso albo pretorio con atti che, per certi versi, riservano anche delle curiose coincidenze.

Così accade che un ente religioso come la Provincia di Calabria dei Frati Minori Cappuccini debba aspettare proprio 33 anni per vedersi accolta la domanda di condono edilizio presentata il 1 aprile 1986, concessione numero 77 dell’anno in corso, per sanare la realizzazione di un fabbricato ad un piano al piano terra per servizi religiosi da 177 mq con volume da 690 mc.

Le altre concessioni pubblicate oggi per altri privati non hanno avuto però una gestazione meno lunga, avendo atteso un esito dal 1995.

g.g.