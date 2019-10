L-11-novembre-termine-per-partecipare-alla-concessione-di-contributi-finalizzati-alla-realizzazione-e-riqualificazione-di-impianti-sportivi

SPORT

Dopo un anno complicato per lo sport lametino, e nel giorno della riapertura per gli allenamenti del Palasparti, Comune (curiosamente il termine per le domande scade il giorno dopo le elezioni per la nuova amministrazione comunale) e società sportive hanno un’altra occasione per poter sperare di tornare in corsa con strutture adeguate.

Venerdì 11 Ottobre 2019 - 20:20

La Regione Calabria, precisando che «promuove e valorizza lo sport come strumento essenziale per il miglioramento dello stile di vita, nonché come elemento fondamentale per la formazione dei soggetti e per il benessere individuale e collettivo», in attuazione della Legge Regionale 22/11/2010, n. 28, “Norme in materia di sport nella Regione Calabria” e delle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 271 del 21 giugno 2019 e n. 384 del 9 agosto 2019, tramite il Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" ha predisposto due avvisi per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione e riqualificazione di impianti sportivi rivolti rispettivamente a:

enti pubblici e società a totale partecipazione pubblica che abbiano nell'oggetto sociale la gestione di impianti sportivi

enti di promozione sportiva, federazioni sportive, associazioni benemerite sportive, società e associazioni sportive dilettantistiche e altri soggetti riconosciuti dal Coni e/o dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), in qualità di proprietari e/o gestori/concessionari di impianti sportivi di proprietà pubblica o privata a uso pubblico.

I soggetti interessati potranno presentare le proprie istanze di finanziamento entro l’11 novembre, inviando una PEC all'indirizzo edilizia.llpp@pec.regione.calabria.it.

