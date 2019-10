Programmi elettorali: Guarascio punta su Lamezia città globale, ma anche ecologica

POLITICA

Sul fronte centrosinistra Eugenio Guarascio ha il programma più sintetico: 5 pagine escluso il frontespizio. Il patron di Ecologia Oggi e Cosenza Calcio inizia citando le recenti indagini sull’ecomafie, parlando di disillusione dei cittadini nei confronti della politica, auspicando per Lamezia Terme non solo la consueta centralità calabrese ma di divenire una città globale, e per fare ciò si ci appella ad Agenda Urbana e le ricadute dell’area Zes. Non secondario visto il settore di riferimento di provenienza professionale è il passaggio sul rilancio della Lamezia Multiservizi e quello di puntare sugli impianti di riciclaggio per collegarsi alla raccolta differenziata rivedendo i rapporti con gli enti superiori (attualmente Ato e Regione).

L’entourage di Guarascio dimostra di aver fatto “i compiti a casa” citando 49 milioni di residui vigenti, la situazione di predissesto, l’8% delle 27.000 famiglie lametine titolare di reddito di cittadinanza, con il 43% dei residenti ad avere un reddito fino a 10.000 euro annui. Il candidato appoggiato dal Pd ed una sua civica auspica quindi un nuovo dialogo aperto con le parti sociali, parlando di circa 4.000 abitazioni non occupate e 5.000 stranieri residenti, sposando quindi una visione di consumo zero del suolo (anche se un Psc da portare a conclusione già c’è) ed economia circolare (schierandosi a favore di Lamezia come distretto per la gestione dei rifiuti, con l’impianto di San Pietro Lametino prossimo ad un nuovo bando per la gestione).

Gi.Ga.