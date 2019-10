I-complimenti-di-Puccio-ad-Amalia-Bruni-e-l-ammissione-dell-attuale-situazione-difficile-del-centro-di-Neurogenetica

POLITICA

Per Giovanni Puccio, Responsabile organizzativo PD Calabria, «la riconferma della neurologa Amalia Bruni nel Comitato scientifico dell’Istituto Superiore della Sanità è il meritato e giusto riconoscimento per una scienziata che, grazie ai suoi importantissimi studi, ha permesso di conseguire enormi passi in avanti nella ricerca e sulle cause e le cure relative delle malattie neurogenetiche. Amalia Bruni, da anni, ha speso tutto il suo impegno personale e professionale in questa “missione” conseguendo riconoscimenti e premi di caratura internazionale».

Puccio rimarca però che «sforzi che non solo sono stati premiati con grandi risultati nella ricerca ma anche nella divulgazione scientifica concretizzando con il Centro regionale di neurogenetica di Lamezia Terme un punto di riferimento importantissimo e non solo di livello di nazionale. Un Centro che, purtroppo, da tempo è alle prese con difficoltà gestionali derivanti dalla mancanza di risorse e personale conseguenti dalle difficoltà in cui si dibatte l’Azienda sanitaria provinciale e che, nonostante tutto, svolge un compito fondamentale di supporto e aiuto ai pazienti e alle loro famiglie. In una panorama sanitario complessivo di oggettive e grandi criticità come quello calabrese, questo ennesimo riconoscimento per la Bruni acquista, dunque, un’ulteriore valenza per l’esempio positivo che diffonde e che rappresenta uno stimolo per le tante altre professionalità che la nostra regione annovera».