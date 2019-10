Royal-Team-Lamezia-chiamata-contro-Grottaglie-domani-a-continuare-sulla-buona-strada-dei-risultati

SPORT

Sabato 26 Ottobre 2019 - 12:15

Ritorna in casa la Royal Team Lamezia dopo la seconda vittoria di fila, a Taranto e prima Nuceria. Ospite del PalaSparti il Woman Futsal Club Grottaglie dell’ex consulente della Royal, Solito, appaiata in classifica con sei punti, identico anche il ruolino con la Royal con due vittorie ed una sconfitta.

La Royal dovrà ripartire dai progressi visti domenica scorsa, ovvero quelli della crescita costante della squadra di mister Carnuccio che, sotto di un gol, non s’è persa d’animo ma soprattutto ha messo in pratica ciò che si prova costantemente in allenamento. E così spinta da grande volontà la Royal ha prima pareggiato le sorti e poi sorpassato e distanziato l’avversario. Col miglioramento dell’intesa in squadra non potranno che migliorare i sincronismi delle due fasi nella Royal, chiamata contro Grottaglie domani, e domenica prossima col Sarno, a continuare sulla buona strada intrapresa.

Si è ancora soltanto all’inizio del torneo per cui c’è ancora tanto da lavorare e dunque da migliorare, e come è bene risaputo i risultati aiutano a riuscire in tutto ciò. «Solo da un mese mister Carnuccio può lavorare con l’intera rosa a pieno regime – spiega il team manager Pierluigi Fragale – per cui il fattore tempo è indispensabile affinchè le ragazze trovino la giusta amalgama e mettere in pratica ciò che chiede il mister. Ma siamo tutti fiduciosi: a Taranto abbiamo visto grande carattere della Royal e sono convinto che anche contro Grottaglie la Royal metterà in pratica ciò che chiede loro mister Carnuccio, aiutandosi in campo e facendo proprio quel senso di appartenenza alla Royal, concetto che come società abbiamo ribadito in settimana alla squadra».

CONVOCATE: i portieri Radu e Fakaros, quindi Corrao, Moreno, Lavado, Serrano, Primavera, Gatto, Polizzi, Valladares, De Sarro, Furno e Grandinetti.

ARBITRI: Rocco Morabito di Vercelli e Fabrizio Schirripa di Reggio Calabria. Crono: Alessandro Alfredo Cartisano di Reggio Calabria.