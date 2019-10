Occorre-installare-sul-territorio-regionale-una-ditta-di-riciclaggio-rifiuti-pubblica-per-la-federazione-di-Catanzaro-del-Partito-Comunista-Calabria

POLITICA

Sabato 26 Ottobre 2019 - 22:15

La federazione di Catanzaro del Partito Comunista Calabria supporta la popolazione di Gizzeria «nelle preoccupazioni per la presenza del “capannone dei veleni” rivelato qualche settimana fa dall’operazione “Feudo”. In tale operazione è venuto alla luce ancora una volta come le organizzazioni criminali si insinuino nella gestione privata dell'emergenza rifiuti lucrando sulla creazione di discariche abusive. In particolare, il territorio lametino è stato usato per smaltire illecitamente la spazzatura impossibile da smaltire al Nord».

Il Partito Comunista reputa che «l’unica vera soluzione per prevenire tali situazioni e togliere alla ‘ndrangheta gli strumenti per speculare sull’immondizia e che comitati di cittadini facciano rete e pressione e parlino con una voce unica per un maggiore controllo del territorio e una seria politica pubblica di differenziazione dei rifiuti. Bisogna che il pubblico abbia il coraggio di gestire gli impianti in proprio, senza delegare i privati. Occorre installare sul territorio regionale una ditta di riciclaggio rifiuti pubblica, che acquisisca gradualmente la capacità di smaltimento necessaria a rendere superfluo il ricorso a discariche, inceneritori, esportazione di rifiuti».

Infine, ai Carabinieri Forestali, «dotati di un organico adeguatamente finanziato superando gli irrazionali vincoli di bilancio pubblico, dovrebbe essere demandato il monitoraggio continuo e martellante degli scarichi fognari, delle criticità ambientali extraurbane e degli impianti di depurazione, rivelatisi una criticità endemica» sostiene il partito che propone però un sistema ben diverso da quello attuale.