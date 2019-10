Gli-appuntamenti-della-domenica-elettorale

POLITICA

Domenica 27 Ottobre 2019 - 8:0

Su corso Giovanni Nicotera, isola pedonale, alle 18, il candidato a sindaco Eugenio Guarascio, assieme ai candidati delle liste "Guarascio Sindaco" e Partito Democratico, incontrerà i cittadini.

I Giovani Democratici di Lamezia Terme organizzano un incontro dal titolo “Il mio futuro è a Lamezia! - Aperitalk su lavoro e autoimpresa”. L’appuntamento ha l’obiettivo di fare emergere le principali criticità, ma anche le opportunità, che presenta il nostro territorio, nell'ottica di focalizzare le politiche future per rendere Lamezia una città più ospitale e attraente per i giovani; una città dove si può scegliere di restare a vivere.

All'aperitivo che si volgerà alle 19:30 presso il Cafè Retrò sul corso Numistrano, parteciperanno Dario Rocca, segretario dei Giovani Democratici Lamezia Terme e candidato alle prossime elezioni nella lista del Pd, Anna Pittelli della direzione nazionale del Pd, Raffaele Mammoliti, segretario generale Cgil area vasta, nonché alcuni imprenditori del territorio, come Niccolò Crapis – Birra Lametus, Emanuela Milone – Vivai Milone, Domenico Morano – MCM, che racconteranno la loro storia d’impresa, sottolineando opportunità e limiti del fare impresa in Calabria.

A seguire gli interventi dei candidati più giovani delle liste Pd e Guarascio sindaco, mentre le conclusioni saranno affidate ad Eugenio Guarascio, Candidato a Sindaco di Lamezia Terme