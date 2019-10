POLITICA

Giovedì incontro sul settore no profit presso la sede di Unioncamere

Lunedì 28 Ottobre 2019 - 13:15

L’Istat, in collaborazione con Unioncamere Calabria, organizza un evento scientifico centrato sul settore non profit, con particolare riguardo alla Regione Calabria, giovedì alle 9 presso Unioncamere Calabria Lamezia Terme.

Scopo dell’evento è valorizzare le potenzialità conoscitive della statistica ufficiale a sostegno della regolamentazione e dei processi decisionali degli attori locali. È inoltre l’occasione per promuovere l’attuazione del Censimento permanente sulle istituzioni non profit e sensibilizzare gli stakeholder.

Il convegno si articola in due sessioni tematiche: nella prima ci si sofferma sulla nuova strategia censuaria e sulle caratteristiche e le tendenze evolutive specifiche del settore a livello locale, come delineate dalla produzione ufficiale. Nella seconda sessione è prevista una tavola rotonda fra addetti ai lavori in cui si discute dello stato di salute del terzo settore nella Regione Calabria, integrando l’approccio “macro” dei dati censuari con l’esperienza diretta dei protagonisti locali.