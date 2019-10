Un-bronzo-ed-un-quinto-posto-ieri-a-San-Mango-d-Aquino-per-il-Centro-Sport-Karate-Lamezia

SPORT

Lunedì 28 Ottobre 2019 - 13:25

Si è svolta ieri a San Mango D’Aquino la gara di karate Fijlkam valevole per la qualificazione al Campionato Italiano Esordienti specialità kumite. L’ ASD Centro Sport Karate Lamezia affiliata Fijlkam dal 1985 ha partecipato con gli atleti Mazzei Francesco nella categoria -55kg, che conquista una medaglia di bronzo, e Maruca Pasquale nella categoria -50 kg, che sfiora il podio classificandosi al 5° posto, entrambi alla loro prima esperienza in questo tipo di competizione, accompagnati da tutto lo staff tecnico del ASD Centro Sport Karate.

Orgogliosa il presidente Jessica Amendola per l’impegno e il lavoro che si sta svolgendo soprattutto con il settore giovanile in crescita già in preparazione per il prossimo importante appuntamento agonistico che sarà Venerdì 1 Novembre al Palasport "Domenico Ferraro" di Cosenza con il 3° Open di Calabria.