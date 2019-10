Gran Premio del Teatro Amatoriale, la quinta edizione al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme

MUSICA E SPETTACOLO

Giovedì 31 Ottobre 2019 - 14:30

Prende il via domenica alle 18, nel rinato Teatro Grandinetti di Lamezia Terme, la quinta edizione del Gran Premio del Teatro Amatoriale, manifestazione organizzata a livello nazionale dalla Federazione Italiana Teatro Amatori (FITA) che nella città calabrese, fino al 29 marzo, vedrà sfidarsi le 14 compagnie vincitrici dei singoli concorsi regionali abbinati alla kermesse, alcuni dei quali ancora in corso di svolgimento. Per la gara teatrale FITA si tratta della seconda esperienza come rassegna dal vivo dopo il successo ottenuto, dal 19 gennaio al 18 maggio scorsi, nel triangolo archeologico di Napoli, fra i teatri di Torre Annunziata, Ercolano e Pompei.

La rassegna si aprirà dunque con il primo spettacolo in programma, un grande classico del teatro: “Filumena Marturano” di Eduardo De Filippo, lavoro firmato dalla compagnia Archivio Futuro di Napoli per la regia di Peppino Colace e vincitore del XV Premio “Campania Felix”, promosso da FITA Campania. Sulla scena saranno impegnati Ornella Girimonte (Filumena), Mario Troise (Domenico Soriano), Gianni Vano (Alfredo), Elena Maggio (Rosalia), Vicky Colace (Diana), Ilaria Troise (Lucia), Errico Piccolo (Umberto), Rassafele Cosentino (Riccardo), Ben Maggio (Michele), Franco Londino (l’avvocato), Annamaria Colace (Teresina), Peppino Colace e Dalila De Marco (garzoni).

I “campioni” regionali arriveranno, oltre che dalla Campania, da Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Marche, Liguria, Basilicata, Puglia, Lombardia, Lazio, Veneto, Sicilia, Emilia Romagna, oltre che dalla stessa Calabria e dalla Toscana.

Il Gran Premio è stato vinto nel 2015 (edizione “zero”) da Acis – Il Sipario di Napoli con “Non sono un gigolò” di Sasà Palumbo, nel 2016 dal Piccolo Teatro di Terracina (Latina) con "Nemici come prima" di Gianni Clementi, nel 2017 da Uomini di Mondo di Ischia (Napoli) con "Sabato, domenica e un'alba" di Corrado Visone da Eduardo De Filippo e nel 2018 dalla compagnia Imprevisti e Probabilità di Formia (Latina) con "Filumena", sempre da Eduardo De Filippo; la quarta edizione è andata alla Compagnia 70cento di Bari per “Il giorno della tartaruga” di Garinei e Giovannini, con la regia di Gigi Rizzi.