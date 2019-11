Censimento Istat anche per le famiglie lametine, ma attenzione ai falsi rilevatori

CRONACA

Un'anziana ha segnalato la presenza di un un uomo in divisa che però non era autorizzato

Sabato 09 Novembre 2019 - 12:0

Pensa di essere coinvolta dall’Istat nella compilazione del modello relativo al censimento, ma ad interpellarla è un falso carabiniere. La vicenda viene testimoniata da un’anziana residente in via Enrico Toti, la quale insospettita dopo aver accolto l’uomo presentatosi in divisa ha fatto contattare tramite propri familiari le due diverse organizzazioni per avere maggiori informazioni, ricevendo però la smentita dai diretti interessati.

« Dal 1 al 9 ottobre tutte le famiglie coinvolte in questa rilevazione vengono avvisate dell’avvio della rilevazione attraverso una locandina affissa negli androni, nei cortili dei palazzi, nelle abitazioni e ricevono nella cassetta della posta una busta non nominativa contenente un lettera ufficiale, firmata dal Presidente dell’Istat, e un pieghevole informativo», come spiega anche il sito nazionale dell’Istat, «le famiglie coinvolte nell’indagine areale ricevono la visita di un rilevatore che somministra loro il questionario digitale. Questa rilevazione coinvolge circa 450.000 famiglie individuate tramite un campione di indirizzi ricavato su base territoriale. Tutte le informazioni rilasciate dalle famiglie devono fare riferimento alla data del 6 ottobre 2019». Inoltre «dal 10 ottobre al 13 novembre si svolge la rilevazione con le interviste tramite rilevatore. La famiglia viene contattata dal rilevatore munito di tesserino che, dopo aver raccolto alcune informazioni anagrafiche, prospetta le diverse modalità di partecipazione al censimento e di compilazione del questionario. La famiglia può scegliere tra: intervista faccia a faccia presso il proprio domicilio con il rilevatore, che raccoglie su tablet tutte le informazioni; autocompilazione del questionario su tablet presso il proprio domicilio, in presenza del rilevatore; intervista faccia a faccia presso il Comune con operatore comunale (o con il rilevatore stesso), che raccoglie su tablet tutte le informazioni; autocompilazione del questionario presso il Comune su un PC o tablet messo a disposizione dal Comune stesso, in presenza del rilevatore».

E’ poi anche previsto dal 14 novembre al 20 dicembre «eventuale ritorno del rilevatore per accertarsi della presenza/assenza dell’individuo mancante o dell’intera famiglia, senza effettuare l’intervista», ma in ogni caso in nessuna ipotesi sono coinvolti uomini dell’Arma o appartenenti alle forze dell’ordine.

Sul sito, oltre a tutti i chiarimenti del caso, sono fornite anche le vie ed i numeri civici delle famiglie coinvolte nell’aggiornamento statistico, che per Lamezia Terme riguarderanno:

Contrada Acquadauzano

Contrada Acquafredda

Contrada Gabella

Contrada Matacca

Contrada Muzio

Contrada Scina'

Largo Bruzio

Largo Ginnasio

Piazza Fiorentino

Via Abruzzi

Via Adamello

Via Aurelio Cassiodoro

Via Cadore

Via Caio Fiore

Via Campania

Via Carnia

Via Coladarci

Via Conforti

Via dei Gigli

Via del Progresso

Via delle Terme

Via delle Viole

Via Depretis

Via duca degli Abruzzi

Via eroi di Sapri

Via Firenze

Via Fiume

Via Friuli

Via Ginnasio

Via Gioacchino da Fiore

Via Giovanni Saladini

Via Gorizia

Via Guglielmo Marconi

Via Lazio

Via Lissania

Via Luigi Settembrini

Via Lupia

Via Marche

Via Sposato

Via Napoli

Via Puglie

Via Raffaele Longo

Via Regina Elena

Via Regina Margherita

Via Roberta Lanzino

Via Roberto il Guiscardo

Via Ruggero D'altavilla

Via Boezio

Via Salvatore Foderaro

Via Severino Boezio

Via Toscana

Via Umberto I

Via Umbria

Via Vignola Stella

Via Volturno

Viale Guglielmo Marconi

Viale Stazione

Vicolo I Belvedere

Vicolo Trasimeno

Gi.Ga.