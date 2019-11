Vittoria per 3-0 della Vigor Lamezia contro la Morrone

SPORT

VIGOR LAMEZIA: Rossi, Villella, Caruso, Gagliardi, Miceli (31’st Terranova), De Nisi, Foderaro M, Curcio (40’st Mercuri), Angotti (35’st Amabile), Maio (23’st Iudicelli), Foderaro G (42’st Gullo).

A disp.: Mercuri, Parisi, Pisani, Lucia.

All.: Salerno.

MORRONE: Bance, Bruno, Novello, De Luca, D’Acri (39’st Barbieri), Casella, Nagore (43’st Pansera), Nicoletti (9’st Azzinaro), Gueye (9’st Mazzei), Misuri, Ferraro.

A disp.: Risoli, Stamati, Granata, Pascuzzo, Colosimo,.

All. Stranges.

ARBITRO: Caccuri di Reggio Calabria (assistenti Correra e Mallimaci di Reggio Calabria).

RETI: 25’ pt Foderaro M (rig), 30’pt Villella, 36’st Foderaro G

NOTE: spettatori 300 circa.

Ammoniti: Villella, Angotti, Ferraro, Misuri, Nagore, Caruso

Angoli: 1-2. Rec: 5'st

Di GIANLUCA GAMBARDELLA

Dopo quella di misura contro lo Scalea, prima vittoria convincente nel risultato oltre che nella prestazione per la Vigor Lamezia, che batte al “Guido D’Ippolito” per 3-0 la Morrone, la quale trova di contro la terza sconfitta consecutiva nell’arco di una settimana negativa per i giocatori di mister Stranges, con Ferraro che sbaglia anche un calcio di rigore parato da Rossi, portiere classe 2000 all’esordio con la maglia biancoverde.

PRIMO TEMPO

0’ campo pesante per le abbondanti piogge delle ultime ore, osservato un minuto di silenzio in onore al vigile del fuoco defunto Nino Candido

12' doppia conclusione di Maio ribattuta da Misuri davanti la porta

24’ filtrante di Gagliardi per Giovanni Foderaro che viene steso da Bance in uscita. Per Caccuri ci sono gli estremi per il penalty, che Marco Foderaro realizza spiazzando il portiere

30’ palla spiovente dopo il primo corner della gara, Villella al limite dell’area controlla spalle alla porta e girandosi scarica il destro vincente sotto l’incrocio per il raddoppio biancoverde

35’ Marco Foderaro in ripartenza serve il fratello Giovanni, entrato in area il diagonale viene però ribattuto dal palo interno e la palla vagante sbatte su Maio prima di terminare a lato

45’ per la prima volta in campionato la Vigor Lamezia va al riposo sul doppio vantaggio

SECONDO TEMPO

2' progressione centrale di Maio, palla calciata fuori bersaglio

4’ Ferraro supera Rossi ma rimettendo al centro verso la porta trova il salvataggio di Marco Foderaro

5’ Giovanni Foderaro cerca di sorprendere Bance che in tuffo salva la propria porta

6’ Bruno in scivolata anticipa Angotti, la palla torna nella disponibilità del centravanti che però conclude male facilitando la parata di Bance

11’ Azzinaro prova da calcio di punizione dal limite dell’area, la posizione è centrale la conclusione a lato

16’ azione corale del tridente offensivo della Vigor, Maio dal fronte destro cerca sul palo opposto l’inserimento di Giovanni Foderaro ma Bruno in chiusura salva la propria porta

25’ Casella sbaglia la palla in uscita, recupero di Curcio che serve Giovanni Foderaro il cui tiro termina sull’esterno della rete

29’ Mazzei punta Caruso, lo supera in velocità e trova il contatto in area: ammonizione per il difensore e calcio di rigore. Dagli 11 metri Ferraro cerca l’angolo alla sinistra di Rossi che para deviando in rimessa laterale presentandosi così al meglio davanti ai nuovi tifosi

36’ tris biancoverde: serpentina di Gagliardi sulla corsia di destra, palla in orizzontale per Giovanni Foderaro che salta De Luca ed insacca sul palo più distante