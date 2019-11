I risultati del fine settimana delle squadre lametine tra Eccellenza, Promozione e Prima Categoria

SPORT

Vincono Vigor Lamezia e Sambiase rimanendo in corsa verso i play off, classifica opposta in Promozione per Promosport e Garibaldina. Tre punti da piani alti per Atletico Maida e Vigor 1919

Domenica 10 Novembre 2019 - 17:10

Vince in casa la Vigor Lamezia per 3-0 contro la Morrone, replica in trasferta il Sambiase che batte a domicilio per 4-1 la Bovalinese, con le due compagini lametine di Eccellenza che viaggiano a braccetto verso la zona play off, ora distante 3 sole lunghezze. In provincia di Reggio Calabria i giocatori di mister Fanello passano da prima in svantaggio subendo gol da Vita, per pareggiare prima dell’intervallo con Umbaca dal dischetto (il numero 10 giallorosso si rifà così subito dell’errore di mercoledì in Coppa Italia). Nella seconda metà della ripresa arrivano le reti di Perri, Vallone e Salandria a sigillare i 3 punti e ridare slancio alla classifica.

Nel prossimo turno trasferte dalla difficoltà opposta: Vigor Lamezia attesa a Soriano (penultima con 7 punti), Sambiase a Sersale (seconda a 19 punti con 1 sola lunghezza di svantaggio sulla capolista San Luca).

In Promozione sconfitta ieri nel finale per la Promosport (1-0 a Roggiano in favore del Real Sant’Agata), oggi non va oltre l’1-1 la Garibaldina in casa dell’Amantea (per la squadra di Soveria Mannelli in rete Pascuzzi).

Promosport, attesa domenica sul campo della Rossanese (seconda a 3 punti dalla capolista Belvedere), che rimane penultima ad 8 punti con 3 lunghezze da recuperare sulla zona salvezza, in cui stazione proprio la Garibaldina che andrà nel prossimo turno ad ospitare la Caccurese (ferma ad 8 punti).

In Prima Categoria si mantiene alle calcagna della zona play off l’Atletico Maida che batte 3-0 il Chiaravalle (doppietta di Matinez e singolo centro di Tropea), mentre il San Mauro Marchesato è corsaro a Girifalco con medesimo risultato (doppietta di Crugliano e singola rete di Lucia).

Nell’altro girone la Vigor 1919 vince 2-1 il derby con il Città di Lamezia Terme: compagine di mister Torchia che si trova in terza posizione, zona play out da quintultima per quella di mister Cabiddu.