Pagamenti online per le pubbliche amministrazioni, da domani anche la Regione Calabria si adegua

ISTITUZIONE

Giovedì 14 Novembre 2019 - 20:0

Con la messa in esercizio della piattaforma, finanziata con l'Asse 2 del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020, l’Amministrazione Regionale, Settore Agenda Digitale e Coordinamento Sistemi Informatici Regionali, ha completato l’iter di adesione della Regione al Nodo dei Pagamenti – PagoPa, come disposto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).

Da domani, infatti, sarà possibile procedere al pagamento con PagoPa del tributo regionale TCR (Tassa Concessioni Regionali). In seguito verrà configurato e reso disponibile il pagamento di tutte le voci di entrata dell’ente Regione Calabria.

Con tale piattaforma, in accordo con AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), la Regione Calabria intende svolgere il ruolo di intermediario tecnologico per i pagamenti elettronici a favore dei Comuni e di tutte le Pubbliche Amministrazioni regionali. Infatti, la Regione Calabria rende disponibile gratuitamente alle PA calabresi il proprio sistema gestionale dei pagamenti elettronici, supportando le stesse nel processo di adesione al Nodo dei Pagamenti – PagoPa. Gli Enti che, per assolvere agli obblighi previsti dalla normativa vigente, decideranno di avvalersi della Regione Calabria come intermediario tecnologico, eviteranno di doversi equipaggiare di una propria infrastruttura informatica da interconnettere con il nodo nazionale, mettendo a disposizione dei cittadini e delle imprese il pagamento telematico di qualsiasi debito verso la PA.

Funzionalmente, MyPay consente di gestire l’intero ciclo di vita di un dovuto attraverso la:

raccolta delle entrate da riscuotere (esigenza di pagamento) per cittadino/impresa;

ricostruzione della posizione debitoria di un cittadino/impresa nei confronti della PA;

registrazione dell’avvenuto pagamento e di gestione e archiviazione dei documenti elettronici che ne attestano la effettuazione;

riconciliazione con i flussi della tesoreria.

L’accesso ai servizi avviene da pagopa.regione.calabria.it . Gli Enti interessati potranno reperire sul portale tutte informazioni necessarie all’adesione.