Dal-18-novembre-al-15-dicembre-online-il-ContestArtLamezia

ARTE E CULTURA

Venerdì 15 Novembre 2019 - 12:5

In occasione dell’evento “arte e scienza – 500 anni di Leonardo” previsto per il Premio Anthurium nel Cuore il 28 dicembre presso la Sala Giovanni Paolo II, ex Seminario vescovile, a cura dell’Associazione culturale Un Anthurium per Francesco, è indetto un Contest Fotografico in collaborazione con il canale Instagram IgersLameziaTerme dal titolo #ContestArtLamezia.

Ogni partecipante, dal 18 novembre al 15 dicembre, potrà presentare una sola immagine, da inviare per email all’indirizzo contestphotolamezia@gmail.com corredata di apposita domanda di partecipazione, quest’ultima totalmente gratuita.

La tematica del concorso, richiamando lo spirito artistico leonardiano a cui la serata di premiazione è rivolta, è relativa all’arte in ogni sua forma presente sulla piana lametina; sarà possibile, quindi, fotografare qualsiasi cosa riconduca a tale tema presente nei tre ex comuni di Nicastro, Sambiase e Sant’Eufemia, che si tratti di architetture, monumenti, arti figurative e maestranze.

La commissione che si occuperà di esaminare gli scatti sarà così composta:

Felicia Villella: Diagnosta per i beni culturali e appassionata di fotografia digitale,

Chiara Strangis: Fotografa professionista,

Federico Falvo: Local manager canale Instagram #IgersLameziaTerme,

Pasquale Emanuele Cerra: Local manager canale Instagram #IgersLameziaTerme.

Il vincitore sarà reso noto prima dell’evento previsto per il 28 dicembre attraverso la pubblicazione della classifica sui canali social e per email, inoltre sarà invitato a partecipare alla serata di premiazione insieme a tutti i concorrenti, in previsione della realizzazione un video che sarà proiettato durante lo svolgimento dell’evento. Per maggiori delucidazioni si consiglia di consultare sul sito dell’associazione il bando di partecipazione al link https://unanthuriumperfrancesco.altervista.org/documenti-e-moduli/.