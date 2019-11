Il-plauso-di-Lameziabenecomune-alla-nascita-di-Non-Una-di-Meno-anche-a-Lamezia-Terme

POLITICA

Sabato 23 Novembre 2019 - 10:20

In vista del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Lamezia Bene Comune accoglie con favore la nascita anche a Lamezia di “Non Una di Meno”, il movimento internazionale nato dal basso il cui percorso è occupare e riprendere lo spazio che spetta alle donne, combattere contro la violenza di genere in tutte le sue forme.

«La violenza di genere cresce: nel 2018 sono state 142 le donne uccise (+0,7%), 119 in famiglia (+6,3%), 94 nei primi dieci mesi di quest'anno. È quanto riporta il rapporto Eures su "Femminicidio e violenza di genere in Italia" nel quale si sottolinea che non si è mai registrata una percentuale così alta di vittime femminili (40,3%). 'Gelosia e possesso' sono ancora il movente principale (32,8%). Cifre che portano a 3.230, le donne uccise dal 2000, di cui 2.355 in ambito familiare e 1.564 per mano del proprio coniuge/partner o ex partner. Cifre da guerra, una guerra che viene combattuta tra le mura domestiche», valuta il gruppo consiliare che sarà rappresentato da Rosario Piccioni, «la politica deve farsi carico di questi numeri che segnano quella che è una vergogna del nostro paese, un paese che si ritiene civilizzato, ma che dimostra nei fatti di essere ancora legato a una mentalità patriarcale e sessista che non vuole bene alle donne».

Per Lamezia Bene Comune «serve quindi la consapevolezza che la politica deve fare la sua parte, non soltanto con le quote di genere, che di per sé non rappresentano una conquista, ma con l’applicazione fattiva di codici linguistici e comportamentali, oltre che proposte coerenti e praticabili di aiuto alle donne, ancora oggi spesso discriminate in casa, nei luoghi di lavoro e della comunicazione. Servono inoltre figure specializzate, centri di aiuto che offrano ascolto e sostegno alle donne che spesso da sole non ce la fanno a denunciare e ad uscire dagli inferni domestici».

Intanto in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, lunedì alle 15, presso la Sala Oro della Cittadella Regionale, si terrà una conferenza stampa di presentazione delle attività svolte e dello stato d’avanzamento della programmazione regionale in materia di prevenzione e contrasto della violenza sulle donne nel triennio 2017-2019 e dell’evento pubblico previsto per il 20 dicembre. Alla conferenza stampa saranno presenti: il Presidente della Giunta Regionale, Mario Oliverio e l’Assessore al Lavoro e Welfare Angela Robbe.