Non basta la volontà alla Promosport per battere il San Marco, 2-2 il finale al Riga

PROMOSPORT: Vescio, Bellia, Ianni, Lebeau, Porpora, Morabito, Fabio, Errigo, Conversi (24’st Pastorini), Caturano, Schirripa.

A disp: Marchese, Meraglia, Decio, Gallo, Angotti, Gaetano, Romito, Gerbi.

All. Lio.

SAN MARCO: Crocco, Spadafora, Siciliano, Faed, Aita, Baulè, Lanzitta, Agresti, Astorino (45’st Piluso), Zigarelli, De Luca.

A disp: Berardi, Petrassi, Sollazzo, Gagliardi, Zicca, Tomuaselli, Esposito.

All. Spinelli.

ARBITRO: Grimaldi di Reggio Calabria (assistenti Pellico e Catanzariti di Cosenza).

RETI: 10’pt Spadafora, 21’pt Conversi, 9’st De Luca, 34’st Fabio

NOTE: spettatori 100 circa.

Ammoniti: Vescio, Porpora, Zigarelli

Angoli: 11-1. Rec: 1’st, 2'st

Non basta la volontà alla Promosport per battere il San Marco, compagine dimostratasi sorniona nel concretizzare le occasioni avute su errori altrui, con la partita che si conclude sul 2-2 e qualche recriminazione da parte dei padroni di casa per alcune scelte arbitrali (sia per presunti falli di mano in area che per il recupero concesso nella ripresa).

Un punto che non cambia di molto il volto dell'attuale situazione della squadra di mister Lio, che in caso di vittoria avrebbe agganciato proprio il San Marco in graduatoria e avrebbe potuto per una domenica guardare una classifica ancora più corta (complice il rinvio di tutta la giornata di domani per l’allerta meteo di colore rosso).

PRIMO TEMPO

5' Lanzillotta dall’out destro calcia sopra la traversa

8’ gol annullato alla Promosport per fuorigioco di Schirripa

10’ cross su punizione non valutato al meglio da Vescio, la palla sfugge al portiere e rimane in area, viene insaccata da Spadafora

21’ Conversi pareggia i conti ribadendo in rete il pallone respinto da Crocco su primo tentativo di Fabio

26’ Conversi lavora bene al limite dell’area un pallone, serve Fabio che controlla nell’area piccola ma calcia a fil di palo fuori bersaglio

31’ De Luca si gira al limite dell’area, Vescio controlla agilmente

35’ tentativo senza troppe pretese di Caturano al limite dell’area

SECONDO TEMPO

9' De Luca riporta avanti il San Mango: Lanzillotta in ripartenza vede il proprio centravanti decentrato, palla lunga su cui Morabito e Vescio non si intendono sui tempi di chiusura, De Luca si inserisce in anticipo e piazza la palla a fil di palo

11’ Lebeau di prima intenzione chiama Crocco all’intervento in tuffo

21’ Bellia non trova la mira di testa sul primo palo

28’ De Luca prova l’acrobazia, palla a lato controllata da Vescio

34’ palla persa in uscita dal San Marco, Pastorini controlla ed entra in area servendo sul palo lontano Fabio che indisturbato insacca il gol del pareggio

37’ Astorino salta Ianni ed il guardialinee, serve sullo scarico Zigarelli che conclude poco a lato

41’ errore in anticipo di Porpora che libera Zigarelli al tiro, Vescio con la punta delle dita devia in corner

47’ Pastorini vince il contrasto con il diretto avversario, in area opta per il tiro con Caturano e Errigo a lamentare il mancato assist