CRONACA

«Sono in corso tutte le attività necessarie per garantire il libero esercizio del voto per le elezioni comunali a Lamezia Terme»

Lo ha detto all'Ansa il prefetto di Catanzaro, Francesca Ferrandino, in relazione alle possibili conseguenze delle condizioni di maltempo che persistono sulla Calabria sulle operazioni di voto per il turno di ballottaggio per le elezioni comunali a Lamezia Terme.

Domenica 24 Novembre 2019 - 15:30