Acqua non potabile, secondo le analisi condotte dall’ufficio competente dell’Asp di Catanzaro, a Platania in alcune vie

Lunedì 25 Novembre 2019 - 15:30

Acqua non potabile, secondo le analisi condotte dall’ufficio competente dell’Asp di Catanzaro, a Platania per le utenze site in: Via Fosso, Via Cava Calia, Via Calia, Via Mulia, Località Mulia, Via Vittorio Veneto, Piazza Vittorio Veneto, Via Milite Ignoto, Localita’ Carcare, Località Cassieni, Località Rindina, Località Reillo, Localitàc Uvoli, Località Panetti.

L’ordinanza emanata dall’amministrazione comunale indica così «che l’acqua erogata dall’acquedotto comunale venga utilizzata, con decorrenza immediata e fino a nuova diversa disposizione, ai soli fini igienici con divieto dell’uso a scopi alimentari»