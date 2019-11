No alla violenza sulle donne, Elena Vera Stella presenta Anna Macrì a Lamezia

ARTE E CULTURA

Martedì 26 Novembre 2019 - 11:50

Elena Vera Stella e l’associazione culturale “Alba” in campo nella settimana della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Domani alle 17.30, presso lo show room della stilista lametina in Piazza Stocco, un incontro tutto al femminile che vedrà come protagonista la scrittrice Anna Macrì con il libro “Malamore”. Converseranno con l’autrice Daniela Fittante e Ippolita Luzzo. Candidata al David di Donatello per il cortometraggio “Onora la Madre”, Anna Macrì ha avuto il coraggio di denunciare la violenza subita a 17 anni e con grande valore e forza di volontà è riuscita a superare questo dramma anche scrivendo un libro in cui racconta la storia di altre 10 donne che hanno vissuto questo inferno che ogni 3 giorni, in Italia, vede vittima una donna. “Malamore” nasce dopo una ricerca etnografica di 3 anni in Calabria sulla violenza di genere, dando vita a un importante e caustico focus sulla nostra società malsana poiché creatrice essa stessa di vittima e carnefice. Uomo e Donna.

La stilista lametina è reduce dall’appuntamento milanese dove domenica scorsa, nell’ambito di un evento con l’artista Jo Squillo, è stata consegnata la bambola “BaciamiAncora #againstviolenceonwomen” a supporto di “The Wall of Dolls”, l’installazione permanente di via De Amicis divenuta simbolo metropolitano del NO al femminicidio e ad ogni forma di violenza sulle donne. La bambola, dedicata proprio ad Anna Macrì e ad Adele Bruno giovane lametina uccisa brutalmente dal fidanzato nel 2011, è stata realizzata da Elena Vera Stella insieme ad alcune ragazze olandesi che stanno svolgendo uno stage presso il suo atelier, diventato ormai da diversi anni un laboratorio di respiro europeo dove tante ragazze da vari paesi europei muovono i primi passi nel mondo della moda conoscendo il territorio e le tradizioni della nostra regione.

Nella sede di “The Wall of Dolls” a Milano, alla presenza anche delle parlamentari Maria Stella Gelmini e Federica Zanella, la stilista Elena Vera Stella ha parlato del progetto “BaciamiAncora”, realizzato da tre donne, Elena Vera Stella stilista, Sandra Faggiano architetto e Caterina Misuraca Comunicazione. Un social brand made in Italy che vuole seminare gesti di amore e di bellezza nel web, contrapponendosi agli odiatori seriali e alla violenza che segna anche la comunicazione social.