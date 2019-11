SCUOLA E UNIVERSITA'

Martedì 26 Novembre 2019 - 19:30

Celebrata al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme la Giornata regionale della Scuola per la provincia di Catanzaro. In apertura l’Assessore all’Istruzione della Regione Calabria, Maria Francesca Corigliano, ha salutato il mondo della scuola spiegando le ragioni dell’iniziativa.

«Insieme con il Presidente Oliverio – ha detto - abbiamo voluto valorizzare, attraverso questi incontri, la ricchezza di esperienze e di competenze della scuola calabrese. Ci siamo molto impegnati in questi anni ad affermare la logica delle pari opportunità, in ambito scolastico. Tra le tante realizzazioni vorrei sottolineare l’importanza del documentario “Dopo il silenzio. Nuovi scrittori calabresi” che abbiamo voluto inviare alle scuole secondarie di secondo grado della Regione affinché i giovani possano riflettere sulla ricchezza culturale della Calabria e sulla necessità di maturare l’orgoglio dell’appartenenza».

Alla Giornata hanno partecipato numerosi studenti delle scuole di ogni ordine e grado della provincia catanzarese, coordinati dall’ITE De Fazio di Lamezia Terme.

Si sono esibiti in performance musicali e teatrali e nell’esposizione di progetti realizzati nei diversi istituti gli alunni dell’IC Nicotera – Costabile, dell’IC Manzoni - Augruso, dell’IC Ardito – Don Bosco, dell’IC Saverio Gatti, dell’IC Don Milani, dell’IC Sant’Eufemia, dell’IC Perri – Pitagora, dell’IC Borrello – Fiorentino, del Liceo Classico Artistico “Fiorentino” di Lamezia Terme.

Alla manifestazione ha preso parte anche il vincitore del recente ballottaggio Paolo Mascaro che ha ringraziato la Regione Calabria per la scelta di celebrare la Giornata per la provincia di Catanzaro a Lamezia Terme.

Nel corso della cerimonia l’Assessore Corigliano ha illustrato gli interventi realizzati e finanziati dalla Giunta regionale per l’istruzione in Calabria, relativamente al diritto allo studio, alla lotta alla dispersione scolastica, all’adeguamento strutturale e strumentale delle nostre scuole, ai tanti progetti di ampliamento dell’offerta culturale pensata per gli allievi e per la formazione dei docenti.

Infine, sono stati consegnate dall’Assessore le pergamene di benvenuto ai neo dirigenti scolastici della provincia di Catanzaro. Il prossimo appuntamento con le Giornate regionali della Scuola si terrà a Tropea, venerdì alle 9:30 nell’Auditorium di Palazzo Santa Chiara.