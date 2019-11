Per Teatro Ragazzi 10 matinèe al Teatro Grandinetti

ARTE E CULTURA

Martedì 26 Novembre 2019 - 19:40

A Lamezia Terme torna la stagione teatrale dedicata ai più piccoli organizzata come ogni anno dalla compagnia teatrop: ʻTeatro Ragazziʼ. Kermesse che fino alla prossima primavera porterà a teatro tanti studenti delle scuole dell'infanzia, delle primarie e delle secondarie di primo grado, del territorio lametino e dell'hinterland. ʻTeatro Ragazziʼ si terrà nel cuore della città al Teatro Grandinetti, che fresco d'apertura sarà la sede delle matinèe di questa nuova edizione. Il prossimo spettacolo ad andare in scena sarà ʻPiccolo Piccolissimo, Grande Grandissimoʼ, della compagnia Teatro dei Colori, domani. Una produzione teatrale che arriva dall'Abruzzo, tratta da ʻCipìʼ di Mario Lodi, uno dei classici della letteratura per l’infanzia italiana. Temi centrali dello spettacolo sono la libertà e la scoperta, le esperienze di Cipì fanno immergere i bambini in un luogo immaginario dove è possibile costruire una visione diversa del mondo.

La rassegna per ragazzi targata teatrop ha in cartellone 10 spettacoli, realizzati da compagnie provenienti da diverse città d'Italia: da Nord a Sud passando per le isole. Professionisti del settore che porteranno sul palcoscenico tematiche educative e contemporanee, da declinare ai piccoli spettatori con i diversi linguaggi del teatro: verbale e non verbale, mimico, musicale e iconico. Le storie e i personaggi degli spettacoli, dunque, ripropongono in forma artistica gli argomenti presenti nella didattica scolastica, trasformando così l’andare a teatro in un ottimo strumento integrativo dell’offerta educativa proposta dalla scuola. Per evidenziare la funzione educativa del teatro, alla fine di ogni rappresentazione è previsto un momento conclusivo di dialogo e confronto con gli attori e il resto delle maestranze che lavorano “nell’ombra”, dando la possibilità agli studenti di esprimere le loro curiosità ed eventuali domande inerenti allo spettacolo.

Tra gli spettacoli di Teatro Ragazzi, ad essere già andati in scena sono la “Merenda Stregata” di teatrop e “La Sirenetta” della compagnia Teatro Instabile di Oristano, che ha reinterpretato la celebre fiaba di Hans Christian Andersen. In programma ci sarà anche uno spettacolo per celebrare il centenario della nascita di Gianni Rodari, Pinocchio Testadura di teatrop. A chiudere la kermesse a maggio sarà proprio la compagnia lametina che proporrà, tra le sue produzioni, alcuni classici amati dai bambini.

Anche quest'anno la compagnia ha attivato svariati laboratori di teatro nelle scuole del lametino e del comprensorio, per guidare gli studenti nell'apprendimento dell'uso dei linguaggi comunicativi e relazionali - attraverso la conoscenza del proprio corpo e della propria voce, per poi avviarli al “training”, ovvero all'allenamento dell'attore.