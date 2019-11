Recuperi Eccellenza, il 22 dicembre Vigor Lamezia - Cotronei, possibile rinvio all'8 gennaio per Sambiase - San Luca

SPORT

Martedì 26 Novembre 2019 - 20:50

Si disputeranno il 22 dicembre le gare dei campionati di Eccellenza e Promozione non andate in scena domenica per l’allerta meteo di livello massimo che ha coinvolto tutta la Calabria.

Al Gianni Renda il Sambiase dovrebbe affrontare il San Luca, che però il giorno prima potrebbe essere impegnato sempre a Lamezia Terme ma al Guido D’Ippolito per la finale di Coppa Italia (la squadra del centro dell’Aspromonte ha vinto la semifinale di andata per 3-0 contro il Locri). Nel caso in cui il 4 dicembre nella gara di ritorno l’esito non sia sovvertito, Sambiase – San Luca andrebbe in scena l’8 gennaio.

Scenderà invece in campo regolarmente il 22 dicembre la Vigor Lamezia contro il Cotronei, a 24 ore di distanza dalla finale di Coppa Italia sullo stesso campo.

In Promozione la Garibaldina andrà a far visita al San Fili.