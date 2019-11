Nonostante-il-clima-da-black-Friday-mercato-ancora-in-standby-per-Sambiase-e-Vigor-Lamezia

SPORT

Venerdì 29 Novembre 2019 - 17:40

Nonostante il clima da black Friday, non hanno potuto aderire ancora le due compagini lametine di Eccellenza, con il mercato di riparazione che ufficialmente prenderà il via lunedì sia per il Sambiase che per la Vigor Lamezia.

Sia al “Gianni Renda” che al campo di Ginepri (i biancoverdi hanno spostato la propria sede di allenamenti in questi giorni per preservare il manto erboso del D’Ippolito) al momento nessun volto nuovo, ma su entrambe le sponde calcistiche dovrebbero essere previsti movimenti sia in entrata che in uscita per equilibrare il tutto e non aumentare il budget stabilito.

In casa giallorossa qualche accordo di massima dovrebbe essere già presente, con al momento più che probabile l’arrivo di un difensore centrale dati i tempi di recupero prolungati di Mirabelli dopo il brutto infortunio subito nel ritorno di Coppa. In base alle uscite si opererà poi anche sugli altri reparti, anche perché l’attuale situazione di classifica è in una fase di limbo in cui doversi districare.

In striscia positiva invece la Vigor Lamezia, il cui mercato si è aperto già prima del previsto con gli arrivi degli svincolati Amabile e Rossi, i cui auspici fino a qualche tempo fa erano quelli di puntellare il comparto under e trovare una quadratura maggiore nell’uso degli over. Il ritorno in zona play off ha quanto meno dato una spinta maggiore dal punto di vista del morale, ma bisognerà valutare cosa il mercato offrirà e quanto si potrà ulteriormente spendere per cercare di colmare il gap con la vetta.

Domenica intanto, prima dell'inizio della gara Vigor Lamezia - Bovalinese, verrà osservato un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Massimo Ruscitti, calciatore della Vigor Lamezia nella stagione 1991/1992.

La Figc comitato regionale Calabria ha autorizzato il minuto di raccoglimento accogliendo la richiesta della Vigor Lamezia Calcio 1919 che esprime il proprio cordoglio ai familiari di Ruscitti scomparso all'età di 52 anni.

Gi.Ga.