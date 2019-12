SPORT

Arriva a Reggio Calabria la prima vittoria in questo campionato di serie C silver calabrese per il Basketball Lamezia

Mercoledì nuova trasferta, a Pellaro, per il recupero della seconda giornata non disputata l’ultimo week end di ottobre contro la Scuola di Basket Viola. Domenica poi si aprirà già il girone di ritorno con gara in casa del Rende.

Domenica 01 Dicembre 2019 - 20:30

ASD VIS Reggio Calabria vs Basketball Lamezia 62-87

Arriva a Reggio Calabria la prima vittoria in questo campionato di serie C silver calabrese per il Basketball Lamezia che, davanti ad un avversario quanto meno di pari valore (al netto delle assenze su entrambi i lati del campo), conduce fin dal primo quarto potendo pagare un dazio minore questa volta in merito al fattore età.

Gialloblu che chiudono il primo quarto sopra di 6 (15-21) allungando prima dell’intervallo lungo (20-34) Nel terzo quarto sul 32-51 arriva anche il massimo vantaggio, limitato al 42-60 con cui si va all’ultimo riposo, con quarto finale concluso da entrambi i lati con tutti i più giovani in campo per il 62-87 ed i primi 2 punti stagionali per i gialloblu.

