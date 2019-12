Marco-Ammendola-nel-giorno-di-Santa-Barbara-chiede-potenziamenti-per-i-vigili-del-fuoco-lametini

POLITICA

Mercoledì 04 Dicembre 2019 - 12:20

«Oggi 4 dicembre si festeggia Santa Barbara protettrice dei vigili del fuoco, l'importanza di questo corpo, essenziale per il mantenimento di prevenzione e sicurezza è fondamentale» ricorda Marco Ammendola di Lamezia Bene Comune constatando che «i Vigili del Fuoco di Lamezia operano in un contesto grande e variegato, infatti si occupano di una giurisdizione ampia e spesso le sole forze di una squadra non bastano per sopperire alle criticità di un territorio così vasto» chiedendo «un intervento alla politica cittadina e nazionale per un potenziamento della caserma di Lamezia, punto nevralgico dell'intera regione» e che il Ministro dell'Interno «si faccia carico di questi problemi e insieme alla governance cittadina potenzi in distaccamento di Lamezia, che sta al centro della Calabria e che per grandi e piccole emergenze può essere l' hub regionale di tutta la regione». Ed infatti è già centro di addestramento regionale.