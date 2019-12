Ufficializzati-i-coordinatori-cittadini-della-Lega-a-Gizzeria-e-Nocera-Terinese

INPROVINCIA

Mercoledì 04 Dicembre 2019 - 18:15

Mentre a livello nazionale la Lega continua la politica dei veti per le scelte di candidati calabresi, il partito di Salvini ufficializza nuovi incarichi a livello locale. La Lega a Gizzeria sarà guidata da Francesco Saverio Maida, di professione assicuratore, già consigliere comunale di Gizzeria, che ha ricoperto altri importanti ruoli, tra cui anche il ruolo di capogruppo consiliare, di componente della commissione elettorale, di segretario della biblioteca comunale, di consigliere in seno all’Unione dei Comuni Monti Ma.Re., conseguendo inoltre il 1° livello di formazione dell’Accademia Federale della Lega per Salvini Premier in Calabria. Molto attivo anche sul sociale, attualmente responsabile organizzativo del comitato festa di San Giovanni Battista a Gizzeria e in ambito sportivo Vicepresidente della squadra locale di calcio (Athletic Club Gizzeria). La nomina è stata ufficializzata dal coordinatore dell’area Catanzaro tirrenica e Lamezia Terme nonché consigliere provinciale in quota Lega, Nicola Azzarito Cannella.

«Ringrazio per la fiducia accordatami il commissario regionale Cristian Invernizzi, un grazie di cuore va inoltre al nostro coordinatore territoriale Nicola Azzarito Cannella e a Domenico Furgiule, parlamentare calabrese», dichiara Maida, «lo straordinario risultato ottenuto (43% di consensi per la Lega) alle scorse elezioni europee a Gizzeria mi investe di un impegno molto importante che porterò avanti con la massima umiltà ed onestà. La crescita esponenziale del nostro partito è merito assoluto del nostro Capitano Matteo Salvini, il quale ha saputo interpretare, con grinta ed entusiasmo, i bisogni reali dei cittadini, ed è per questo che il popolo ci darà fiducia. Il mio impegno sarà massimo e la mia porta sarà aperta a tutti i cittadini che vorranno dare il loro contributo per rilanciare il nostro territorio e la Calabria».

Sarà invece ancora Gino Macchione il coordinatore cittadino della Lega a Nocera Ternese, visto che lo stesso ha ricoperto la carica informale di referente nel 2016 e successivamente di coordinatore nel 2018 per nomina di Domenico Furgiuele. Militante leghista della prima ora, costantemente impegnato nelle attività di partito sul territorio, Macchione si è contraddistinto per il raggiungimento di buoni risultati alle elezioni politiche del marzo 2018 (la Lega, in quell’occasione, ha raggiunto l’8,2% di consensi), e poi alle elezioni europee del 2019, quando, grazie ad un lavoro di squadra che ha coinvolto l’intero coordinamento cittadino, la Lega è risultata il primo partito con il 30,7% dei consensi.

«Ci tengo a ringraziare, per la fiducia accordatami, il coordinatore provinciale Nicola Azzarito Cannella, il commissario regionale Cristian Invernizzi e Domenico Furgiuele, precursore della lega in Calabria», ha dichiarato Macchione subito dopo la sua nomina a coordinatore cittadino, «sono onorato per la riconferma e voglio assicurare la piena disponibilità ed il massimo impegno nell’espletamento delle mie funzioni per il bene del partito».