Da Reggio Calabria a Milano in Fiat Balilla, lunedì passaggio anche da Lamezia Terme per Corrado Lopresto

Lunedì 09 Dicembre 2019 - 18:30

In occasione del quarantesimo anniversario della prima auto della Collezione, la Fiat Balilla acquistata nel 1979, Corrado Lopresto attraverserà tutta l'Italia da Sud a Nord. Il Raid Reggio Calabria-Milano, oltre a celebrare questa ricorrenza, vuole essere un tributo al viaggio compiuto da Luigi Fiertler nel 1949, 70 anni fa, con la vetturetta Lupetta da lui costruita. Fiertler realizzò anche una Alfa Romeo 6C da corsa appartenuta alla famiglia di Lopresto negli anni '40.

Il Raid avrà inizio con un prologo in Sicilia, da Palermo a Messina, sabato e domenica per poi proseguire da Reggio Calabria il 16 dicembre e arrivare domenica 22 a Milano. Il percorso seguirà tutta la costa Tirrenica e sarà l'occasione per incontrare amici e appassionati di tutta Italia, grazie al supporto dei Club e degli ACI locali. Prevista la partecipazione di oltre 15 sindaci ad accogliere la carovana, guidata dalla Balilla di Corrado Lopresto.

Il 16 dicembre presso le Cantine Statti, è prevista la tappa intermedia della prima giornata, che vedrà anche la presenza del Sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro.