Play off Eccellenza, avversarie siciliane e campane per la vincente calabrese verso la serie D

SPORT

In corsa ci saranno 28 squadre che si affronteranno per conquistare 7 posti in Serie D, ogni contendente dovrà quindi superare 2 turni.

Martedì 17 Dicembre 2019 - 18:15

Se a gennaio inizierà il girone di ritorno del campionato di Eccellenza, il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha già definito la griglia degli spareggi tra le vincenti dei play off nei rispettivi campionati regionali della stagione sportiva 2019/2020.

In corsa ci saranno 28 squadre che si affronteranno per conquistare 7 posti in Serie D, ogni contendente dovrà quindi superare 2 turni.

La formazione calabrese affronterà la pari grado del girone A siciliano (ad oggi nei play off compaiono Akragas, Canicatti, Castellamare, Geraci), con andata il 17 maggio ed il ritorno il 24 maggio. Il secondo turno, decisivo, in programma il 31 maggio e 7 giugno 2020 vedrà contrapposta la vincente della sfida tra Campania A (ad oggi in lizza Afragolese, Frattamaggiore, Casoria, Afro Napoli United) - Sicilia B (attualmente coinvolte Città di Rosolini, Giarre, Città di Sant’Agata, Sporting Club Palazzolo)