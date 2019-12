SCUOLA E UNIVERSITA'

Domenica 22 Dicembre 2019 - 18:0

Venerdì, ultimo giorno di scuola prima delle vacanze natalizie, è stato per il Liceo Scientifico Galilei il giorno di chiusura del “Festival della Scienza”.

Rassegna laboratoriale, didattica e scientifica giunta ormai alla sua IV edizione. Il Festival ha visto una massiccia presenza di visite da parte di alunni di altre scuole, genitori e semplici curiosi. Anche per quest’anno docenti, studenti, personale tecnico hanno dato il meglio per offrire al territorio una 5 giorni di attività varie con al centro la scienza, l’arte, la filosofia, la letteratura e la cultura in generale. Alla cerimonia di chiusura, ospiti anche altre scuole del lametino (primarie e medie), premiate dalla Dirigente del Galilei, Teresa Goffredo, per la partecipazione al contest fotografico, che ha visto vincere il premio la classe di scuola elementare guidata dalla maestra Magnone Daniela. La premiazione si è svolta alla presenza dei Dirigenti, Lorenzo Benincasa per la scuola Ardito-Don Bosco, Maria Angela Bilotti per la scuola Nicotera-Costabile e Giuseppe De Vita per l’Istituto Comprensivo di Maida, e dei docenti Camilla Mercuri vicaria dell’Istituto comprensivo “Don Milani” di Martirano ed Eugenio Mercuri.

Gli insegnanti del Galilei hanno invece premiato gli studenti classificatisi primi ai tornei sportivi e alle gare di fisica, scienze e matematica organizzate dalla scuola. Alla cerimonia anche il primo cittadino, il Sindaco Mascaro, che ha definito il Festival «un'esperienza entusiasmante per tantissimi ragazzi».

La Dirigente Teresa Goffredo commenta il bilancio positivo della quarta edizione della rassegna: «Il Festival della Scienza si conferma anche quest’anno un grande successo, con un ottimo riscontro da parte del pubblico. L’evento resta un’opportunità di approfondimento, conoscenza e, al contempo, di divertimento per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado. E’ la presentazione del nostro modo di lavorare. La necessità di una narrazione scientifica innovativa, trasversale e inedita, capace di coinvolgere il pubblico e di veicolare il sapere inteso come un insieme che coniuga cultura scientifica e cultura umanistica. Siamo convinti, insieme allo scienziato Charles Percy Snow, che la cultura sia una sola».