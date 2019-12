SuperEnalotto, martedì a Maida è stato centrato un 5 da 40.445,37 euro

CRONACA

Venerdì 27 Dicembre 2019 - 17:25

Calabria ancora a segno con il SuperEnalotto: nel concorso di martedì a Maida è stato centrato un 5 da 40.445,37 euro, informa Agipronews.

Il Jackpot, dopo la doppia estrazione del 23 e 24 dicembre, (dovuta al recupero del concorso del 26 dicembre), ha raggiunto i 52,4 milioni di euro, premio più alto in Europa e secondo al mondo. L'ultimo "6" è stato centrato lo scorso 17 settembre, con 66,3 milioni di euro a Montechiarugolo, in provincia di Parma, mentre in Calabria l'ultimo "6" è stato realizzato a ottobre del 2016, con 165 milioni vinti a Vibo Valentia.