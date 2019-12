Si chiude con un pareggio il 2019 ed il girone di andata del Sambiase, ma anche con il San Luca non mancano le recriminazioni

SPORT

Si continua ad offrire buone trame di gioco però alla fine si trova a dolersi per 2 potenziali punti in più in classifica avendo giocato per quasi 100 minuti in superiorità numerica

Domenica 29 Dicembre 2019 - 17:25

SAMBIASE: Maio, Alfano, Mascaro, Marrello (41'st Liparota), Urquiza, De Martino, Bernardi, Diop, Salandria (31'st Vallone), Umbaca, Feuillassier (27'st Perri).

A disp: Iozzi, Giampà L, Giampà P, Barrow, Marrella, Cincotta.

All. Fanello.

SAN LUCA: Callejo, Lo Martire, Arcuri (6'st Criaco), Maviglia, Dascoli, Siano, Carbone, Martino (41'st Grillo), Bruzzaniti (1'st Pitto), Lazzarini (44'st Catania), Romero.

A disp: Caputo, Ferraro, Pelle, Murdaca, Mammoliti.

All. Figliomeni.

ARBITRO: Graziano di Rossano (assistenti Converso di Rossano e Di Giuseppe di Reggio Calabria).

RETI: 27'pt Martino, 47'pt Mascaro

NOTE: spettatori 500 circa. Espulso al 19'pt Romero per proteste

Ammoniti: Maviglia, Salandria, Criaco, Grillo

Angoli: 4-1. Rec: 4'pt, 5'st

Di GIANLUCA GAMBARDELLA

Si chiude con un pareggio il 2019 ed il girone di andata del Sambiase, che a cospetto della capolista San Luca continua ad offrire buone trame di gioco però alla fine si trova a recriminare per 2 potenziali punti in più in classifica avendo giocato per quasi 100 minuti in superiorità numerica. Dove non è arrivato Callejo (parata risolutiva nella ripresa sulla linea) è stata l'imprecisione dei giallorossi nei 16 metri finali a non completare l'opera di battere il San Luca, che sia di esperienza che di tattica (nella ripresa linea difensiva a 5 ed altri 3 uomini a chiudere la zona davanti l'area) mantiene l'etichetta di imbattuta conservando 2 punti di vantaggio sulla Reggiomediterranea e 4 sulla Vigor Lamezia.

PRIMO TEMPO

0' prima della partita ricordato con un minuto di silenzio Maurizio Ferrara, recentemente scomparso, subito dopo il momento di gioia dedicato al lancio di peluche all'ingresso in campo delle squadre. Gli stessi, raccolti dal Sambiase, saranno donati ai reparti di Lamezia Terme e Catanzaro che assistono i bambini e prematuri.

17' Romero sulla sinistra guadagna bene il fondo, la difesa di casa si salva sul cross basso non senza qualche affanno

19' Maviglia ferma Bernardi sulla trequarti rimediando un cartellino giallo, il compagno di squadra Romero eccede nelle proteste trovando il rosso diretto e lasciando il San Luca in 10

27' San Luca in vantaggio con Martino che ribadisce in rete un pallone deviato da Maio su tiro di Arcuri, non contrastato a dovere

30' cross teso di Bernardi, Callejo perde la palla in uscita e Feuillassier manda a lato il pallone

34' Diop prova al volo, palla che termina di poco a lato

37' punizione battuta a sorpresa dal Sambiase che porta Umbaca al tiro, conclusione però senza mordente

39' scambio nel breve tra Umbaca e Feuillassier, l'argentino prova il tiro a giro ma che risulta però centrale

40' Alfano crossa al centro per Salandria, controllo sbagliato del numero 9 che diventa assist per Bernardi, la cui girata finisce però a lato

47' pareggio del Sambiase: corner di Umbaca sul secondo palo, Mascaro di testa trova il pertugio giusto

49' ancora Bernardi dalla destra cerca l'assist per Salandria che non trova la deviazione vincente ma rimane a terra nello scontro con il portiere avversario

SECONDO TEMPO

0'nell'ingresso in campo Figliomeni inserisce un difensore (Pitto) per un attaccante (Bruzzaniti) passando ad una linea difensiva a 5 in fase di non possesso, dopo aver già abbassato di molto il proprio baricentro dall'espulsione in poi

1' angolo sul secondo palo per Bernardi che prova la rovesciata, la quale però è un controtraversone su cui Callejo rimedia all'uscita non sicura precedente.

26' Maio para in due tempi complicandosi la vita una punizione di Dascoli

36' Perri sfugge al fuorigioco e rimette al centro, Bernardi tira a botta sicura ma Callejo para sulla linea