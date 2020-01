CRONACA

Nel 2019 sono stati 8585 gli interventi dei vigili del fuoco in provincia di Catanzaro

In tutta la Calabria 36.544 fra incendi, dissesti statici, allagamenti, incidenti, crolli, persone rimaste in casa e fuori, salvataggio di animali, ricerche di persone disperse, ascensori bloccati

Mercoledì 01 Gennaio 2020 - 15:0

Nel 2019 sono stati una media di più di 100 interventi di soccorso tecnico al giorno quelli effettuati dai Vigili del Fuoco in Calabria.

Precisamente sono stati 36.544 fra incendi, dissesti statici, allagamenti, incidenti, crolli, persone rimaste in casa e fuori, salvataggio di animali, ricerche di persone disperse, ascensori bloccati, di cui 8585 quelli in provincia di Catanzaro.