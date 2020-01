ISTITUZIONE

Se ancora non sono state dichiarate in consiglio comunale le linee programmatiche, essendosi tenuto prima di Natale solo il primo di avvio della nuova amministrazione, negli auguri di buon anno del sindaco Paolo Mascaro si palesano le prime intenzioni.

Mercoledì 01 Gennaio 2020 - 16:30

«Inizia il 2020, anno che dovrà rappresentare la rinascita della nostra Città. Per raggiungere l’obiettivo, sarà necessario che vi sia il passionale e competente apporto di tutti coloro che amano Lamezia», sostiene online il primo cittadino, «sono certo che si abbandoneranno inutili polemiche e che si lavorerà tutti per la crescita culturale di una Città che finalmente saprà sfruttare il suo patrimonio storico ed artistico, le sue bellezze naturali ed il suo ruolo di cuore e guida della Regione Calabria. Una Città umana e solidale, che contrasterà ogni forma di criminalità e che finalmente potrà consentire ai propri figli di realizzare ogni sogno ed aspirazione. Nessuna energia sarà risparmiata per far rinascere Lamezia».