

Domenica 19 Gennaio 2020 - 13:0

BERETTA LUMAKA-BASKETBALL LAMEZIA 91-67 (27-11,15 – 20,28-16,21-28)

Beretta: Falcone 4,G.Romeo 14,Messineo 14,Delfino,F.Romeo 9,Ripepi 8,Stelitano,Rugolo 21,Bayoud,Iero 2,Sergi 2,Laganà 17.All Geri

Lamezia: Mascaro 8, Molinaro 3, Tchincharauli 23, Panetta 17, Cilurzo, Giampà 10, Meliadò 3, Tarahjia 4. All Djukic

Arbitri Politi e Gerardis di Reggio Calabria

Torna da Reggio Calabria con una nuova sconfitta il Basketball Lamezia, che terminerà la stagione senza il centro spagnolo Artus Lobera, il quale concluderà la stagione con la Torre Spes in C Silver Abruzzo.

Per la giovane truppa di coach Djukic rimane ancora una gara di regular season, domenica prossima alle 18 al Palasparti contro la Vis Reggio Calabria, e poi dal 9 febbraio al 22 marzo ci sarà la fase ad orologio (6 gare di sola andata, equamente divise tra casa e trasferta) per decretare la griglia play off, con i gialloblu che dovranno trovare punti pesanti per cercare di ricucire il gap per agguantare la quarta posizione e non perdere contro le compagini inseguitrici in classifica.