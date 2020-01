Gianvittorio-Longo-stacca-il-pass-per-i-campionati-assoluti-nella-categoria-sb9

SPORT

Domenica 19 Gennaio 2020 - 21:15

Si è concluso il “IV Trofeo Regionale per squadre di Categoria INDOOR 2020” nella piscina comunale ‘Salvatore Giudice’ di Lamezia Terme. Due giorni di gare competitive e stimolanti per gli atleti di tutta la Calabria, che hanno avuto modo di festeggiare il nuovo inizio per la Arvalia Nuoto Lamezia, e soprattutto per l’impianto lametino, fino a pochissimi mesi fa impossibilitato, per problemi burocratici, a ospitare qualsiasi evento pubblico.

Durante la kermesse indetta dalla FIN Calabria si sono disputati anche i campionati regionali Assoluti della FINP nel pomeriggio di sabato, con l’alternanza tra le batterie FINP e FIN.

A trionfare per il circuito regionale della Federazione Italiana di Nuoto Paralimpico, la Polisportiva Team di Reggio Calabria. Secondo posto per l’Arvalia Nuoto Lamezia, rappresentata da Gianvittorio Longo e Pasquale Torcaso. Terzo gradino del podio, invece, per la Cosenza Nuoto. Grandi complimenti sono andati ai due atleti di casa, seguiti da mister Pietro Ammendola, per l’importantissimo risultato conseguito. In particolare, proprio grazie alle sue prestazioni, Longo è riuscito, con grande merito, ad accedere ai campionati assoluti nella categoria sb9, grazie ai tempi realizzati nella gara dei 100m rana (1.44.19).